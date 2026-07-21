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تأکید اتاق اصناف فارس بر تقویت همکاری بانک‌ها با فعالان صنفی

تأکید اتاق اصناف فارس بر تقویت همکاری بانک‌ها با فعالان صنفی
کد خبر : 1816568
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عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس بر ضرورت تقویت تعامل شبکه بانکی با فعالان صنفی و تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به تسهیلات و خدمات مالی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، پیمان عماد در نشست مشترک با مشاور اقتصادی اتاق اصناف فارس و نمایندگان سرپرستی بانک کشاورزی فارس که با محوریت توسعه همکاری‌های مشترک دوجانبه و گسترش همکاری در حوزه تعاونی‌های دو طرف برگزار شد، با بیان اینکه تعامل سازنده بانک‌ها با اصناف می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و اشتغال باشد، بر ضرورت تقویت همکاری شبکه بانکی با واحدهای صنفی تأکید کرد.

وی اصناف را یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد و اشتغال کشور دانست و گفت: حمایت مؤثر از این بخش، نیازمند همکاری و تعامل هرچه بیشتر شبکه بانکی با فعالان صنفی است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به مشکلات مالی بسیاری از واحدهای صنفی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید، تأمین کالا و نیاز به سرمایه در گردش، فشار مالی قابل توجهی بر کسب‌وکارهای صنفی وارد کرده است و در چنین شرایطی، بانک‌ها می‌توانند با تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، کاهش بروکراسی اداری و ارائه خدمات مالی متناسب با نیاز اصناف، نقش مؤثری در حفظ و توسعه کسب‌وکارها ایفا کنند.

عماد افزود: حمایت از اصناف تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه طراحی بسته‌های حمایتی، ارائه خدمات نوین بانکی، افزایش سقف اعتبارات و همراهی با فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند به تقویت بنیه مالی واحدهای صنفی و افزایش رضایت فعالان اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای اصناف در ایجاد اشتغال و رونق بازار خاطرنشان کرد: هرچه تعامل میان بانک‌ها و اصناف افزایش یابد، زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت چرخه تولید و توزیع فراهم خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس در پایان اعلام کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس آمادگی دارد با برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران شبکه بانکی، زمینه رفع موانع مالی و تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به خدمات بانکی را فراهم کند و در مسیر حمایت از کسب‌وکارهای صنفی، همکاری‌های مؤثرتری را رقم بزند.

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