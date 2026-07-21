مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس مطرح کرد؛
«ایراندخت» در مسیر احیای هویت پوشش ایرانی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هنری شیراز، بر ضرورت مردمیسازی جشنواره «ایراندخت» و پیوند آن با بازار پوشاک کشور تأکید کرد و گفت: این رویداد میتواند زمینهساز گذار از سلطه سبکهای بیگانه و احیای هویت پوشش ایرانیاسلامی باشد.
به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در نشست تخصصی کارگروه مد و لباس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به جایگاه شیراز بهعنوان مهد هنر و تمدن، اظهار کرد: این شهر امروز میتواند به یکی از کانونهای تحول در صنعت پوشاک کشور تبدیل شود و برگزاری جشنوارههایی مانند «ایراندخت» نویدبخش حرکتی تازه در مسیر تولید و طراحی لباس متناسب با فرهنگ عمومی جامعه است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس با استقبال از رویکرد فرهنگی سپاه پاسداران در حوزه مد و لباس، بر ضرورت مردمیسازی و افزایش دامنه مخاطبان جشنواره «ایراندخت» تأکید کرد و ورود نهادهای فرهنگی و اجتماعی به این حوزه را اقدامی اثرگذار دانست.
وی با بیان اینکه حوزه مد و لباس ماهیتی چندوجهی دارد و دستگاههای مختلفی از جمله صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی را درگیر میکند، گفت: طی دو سال اخیر، موضوع مد و لباس به یکی از محورهای اصلی شورای فرهنگ عمومی تبدیل شده و اکنون زمان آن رسیده است که جشنواره ایراندخت از محدودههای بسته خارج شود و در متن جامعه جریان پیدا کند.
رنجبر برای ارتقای کیفی و کمی این جشنواره چهار راهبرد را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمومیتبخشی، تنوع و خلاقیت، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و ایجاد دبیرخانهای پویا باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: رویکرد لباس اسلامی باید از سالنهای خاص به تالارهای عمومی و فضاهای در دسترس مردم منتقل شود تا این الگوها دچار مهجوریت نشوند. همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاهها و توجه به سبکهای تخصصی و رایج پوشش خیابانی میتواند در جذب مخاطبان بیشتر و افزایش ضریب نفوذ پوشاک عفیفانه مؤثر باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین بر استفاده از ظرفیت علمی استادان دانشگاه و طراحان برجسته مد تأکید کرد و گفت: امکانسنجی برای استقرار دبیرخانه موقت جشنواره در مراکز تحت پوشش نیز میتواند به مدیریت اجرایی بهتر این رویداد کمک کند.
رنجبر در پایان با اشاره به نقش رسانهها در موفقیت جشنواره ایراندخت خاطرنشان کرد: اهمیت رسانهها، نظام اطلاعرسانی و تبلیغات اثرگذار در این حوزه نباید نادیده گرفته شود و باید با همافزایی رسانهای، زمینه برگزاری رویدادی پررونق و جریانساز در سطح استان فراهم شود.
تلاش برای پیوند طراحی با چرخه تولید پوشاک
در ادامه این نشست، ترگل برنده، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه فجر استان فارس، با اشاره به پیشینه تاریخی پوشش ایرانی و ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، گفت: پوشش ایرانی همواره نمادی از عفاف و وقار بوده و فرهنگ پوشیدگی در ایران سابقهای طولانی دارد.
وی با انتقاد از تأثیر سبکهای غربی بر بازار پوشاک کشور افزود: تنوع، ترکیب و رنگبندی اصیل پوشاک ایرانی تحت تأثیر الگوهای غربی قرار گرفته و جشنواره ملی ایراندخت فرصتی برای بازگشت به اصالت فرهنگی در حوزه پوشش است.
برنده با تشریح برنامههای این جشنواره اظهار کرد: هدف ایراندخت فراتر از برگزاری یک نمایشگاه است و تلاش میشود با ایجاد یک «خانه خلاق» در دل بازار پوشاک شیراز، ایدههای نوآورانه طراحی مستقیماً وارد چرخه تولید شوند.
وی ادامه داد: این طرح با استفاده از ظرفیتهای بسیج، بسیج هنرمندان، بسیج اصناف و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس دنبال میشود و در حال حاضر جانمایی مکان مناسب برای راهاندازی این مجموعه در حال بررسی است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه فجر استان فارس همچنین آموزش تخصصی و حرفهای طراحان و علاقهمندان را از محورهای اصلی جشنواره دانست و گفت: راهبرد ایراندخت، آموزش هدفمند طراحان و تولیدکنندگان پوشاک است تا سطح کیفی آثار و تولیدات ارتقا پیدا کند.
وی تأکید کرد: هدف این است که با هدایت تولیدکنندگان به سمت طراحی پوشاک باکیفیت، اقتصادی و متناسب با نیازهای اجتماعی، تأثیری بلندمدت بر بازار گذاشته شود و زمینه برای تقویت هنر اصیل ایرانی در صنعت پوشاک فراهم شود.
در این نشست، نقشه راه جشنواره «ایراندخت» با حضور مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، بهروز مرامی، کارشناس مسئول و رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان، مونا چالنگی، کارشناس مسئول مد و لباس، آلاله پروانه، رئیس گروه امور هنری، سمیه فریدونینژاد، مشاور امور بانوان و کارشناس عفاف و حجاب، ترگل برنده، مسئول بسیج جامعه زنان کشور در کارگروه مد و لباس، و صدیقه کریمی، جانشین و مسئول جشنواره پوشاک ایرانیاسلامی، تدوین شد.