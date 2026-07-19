اجرای همزمان چهار خط مترو در شیراز
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه خدمترسانی به مردم ادامه مسیر فرهنگ ایثار و شهادت و آموزههای عاشورایی است، گفت: جهاد عمرانی و تلاش برای توسعه زیرساختهای شهری، تجلی عینی فرهنگ عاشورا در میدان سازندگی و آبادانی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یادبود شهدای والامقام کشور با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژههای کلان شهری، از اجرای همزمان چهار خط مترو، توسعه شبکه بزرگراهی و اجرای طرحهای گردشگری و تفریحی در شیراز خبر داد.
اسدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای ایل قشقایی، شهدای جنگ رمضان و شهدای مقاومت، بر صبر و شکیبایی خانوادههای معظم این عزیزان تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت خدمت به مردم اظهار کرد: اساسیترین کار و اساسیترین مبارزه، تلاش برای مردم است؛ اگر مسئولان و خادمان مردم در دستگاههای مختلف، دغدغه و همت خود را برای خدمت به مردم قرار دهند، این مسیر، مسیر درست و مورد رضایت خداوند است.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در ماههای اخیر درباره حفظ انسجام، اتحاد، وحدت و برادری، اظهار داشت: شعار سال در سایه وحدت ملی و امنیت ملی معنا پیدا میکند و خدمت به مردم یکی از مهمترین عرصههای تحقق این وحدت است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری وظیفهای سنگین در قبال شهروندان بر عهده دارد، گفت: رویکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز، خدمت شبانهروزی به مردم و دوری از حاشیههاست.
اسدی افزود: با الهام از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت، همانگونه که شهدای گرانقدر ما با تأسی از مکتب امام حسین(ع) جان خود را در راه دفاع از ارزشهای دینی، ملی و انقلابی فدا کردند، امروز جهاد عمرانی در شیراز نیز ادامه همان مسیر روشن است و خدمترسانی به مردم، تجلیگاه عینی فرهنگ عاشورایی در عرصه سازندگی و آبادانی محسوب میشود.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آخرین وضعیت پروژههای بزرگ عمرانی شهر پرداخت و گفت: بازدیدهای مستمر از طرحهای عمرانی نشاندهنده حجم گسترده فعالیتها و تلاشهای صورتگرفته برای توسعه زیرساختهای شهری است.
وی با اشاره به پیشرفت خط سه مترو شیراز اظهار کرد: در حال حاضر حدود هشت ایستگاه از شهرک گلستان تا تقاطع بصیرت در این خط فعال است و عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال میشود.
اسدی با بیان اینکه چهار خط مترو بهصورت همزمان در شیراز در حال اجراست، گفت: در هیچ کلانشهری و در هیچ دورهای از مدیریت شهری، بیش از یک خط مترو بهصورت همزمان آغاز نشده است، اما در شیراز چهار خط شامل خطوط ۲، ۳ و ۴ و همچنین اتصال خط یک به سمت حرم مطهر شاهچراغ(ع) از چهارراه زند، در حال پیگیری و اجراست.
شهردار شیراز در ادامه به پروژههای شاخص گردشگری شهر اشاره کرد و گفت: مجموعه شهر آبی بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم گردشگری شیراز در حال شکلگیری است و میتواند ظرفیت تازهای برای جذب گردشگران ایجاد کند.
وی همچنین از آکواریوم بزرگ شیراز بهعنوان یکی دیگر از پروژههای مهم گردشگری شهر یاد کرد و افزود: این پروژه تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
اسدی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی دیگر در شیراز، گفت: سه شهربازی در نقاط مختلف شهر به بهرهبرداری رسیده و تکمیل بزرگراههای چهار طرف شهر نیز در راستای ارتقای دسترسیها و بهبود حملونقل شهری دنبال شده است.
وی در پایان با بیان اینکه گزارش ارائهشده تنها بخشی از فعالیتهای گسترده شهرداری شیراز است، از تلاش دستاندرکاران برگزاری این مراسم و حضور مردم قدردانی کرد و گفت: خدمت به شهروندان با قوت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ فعالیتهای عمرانی و آبادانی مدیریت شهری شیراز، با هدف ارتقای رفاه عمومی، توسعه متوازن و بهبود زیرساختهای شهری دنبال میشود؛ مسیری که در کنار توسعه کالبدی شهر، بر تقویت انسجام اجتماعی و تحقق چشمانداز شیراز بهعنوان کلانشهری پویا و پیشرو تأکید دارد.