برگزاری اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار در شیراز/ مشارکت ۱۶۹۴ شاعر از سراسر کشور/ ۲۶۵ شهید و ۹۰۰ مجروح طی جنگ رمضان در فارس

به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی امروز ۲۸ تیرماه در نشست خبری تشریح برنامه‌های اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار اظهار کرد: رسانه‌ها رسالت سنگین جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند و نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت ایفا می‌کنند.

وی پیش از تشریح برنامه‌های کنگره، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و فرماندهان شهید، گزارشی از اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری ارائه کرد.

بیانی با اشاره به جنگ رمضان گفت: دشمن با محاسبات نادرست وارد میدان شد و اگرچه کشور ما در این جنگ خسارت‌هایی متحمل شد و جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم عزیز به شهادت رسیدند، اما در مقابل نیز ضربات سنگینی به دشمن وارد شد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به آمار شهدای استان فارس در جنگ رمضان افزود: استان فارس در این جنگ ۲۶۵ شهید تقدیم کرده است که از این تعداد، ۲۴۹ شهید در استان فارس تشییع و به خاک سپرده شدند و سایر شهدا برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین به استان‌های محل سکونت خود منتقل شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ادامه داد: طی روزهای اخیر نیز ۵ شهید دیگر به آمار شهدای استان افزوده شده‌اند که خارج از آمار اعلام شده قبلی هستند و بخشی از مراسم تشییع و خاکسپاری آنان نیز برگزار شده است.

وی همچنین از مجروح شدن حدود ۹۰۰ نفر در جنگ رمضان خبر داد و گفت: بخش عمده این مجروحان به صورت سرپایی درمان شده و به زندگی عادی بازگشته‌اند، اما تعدادی همچنان تحت درمان قرار دارند.

بیانی با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون تخصصی تعیین درصد جانبازی مجروحان جنگ رمضان اظهار کرد: این کمیسیون پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با حضور حدود ۹ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف که از تهران به شیراز اعزام شده بودند، برگزار شد و پرونده ۳۷۰ نفر از مجروحان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پزشکان متخصص در حوزه‌های داخلی، ارتوپدی، چشم، گوش و سایر رشته‌ها تا ساعات پایانی شب به بررسی پرونده‌ها و وضعیت مجروحان پرداختند و امیدواریم نتایج این بررسی‌ها به زودی اعلام شود تا وضعیت جانبازی این عزیزان مشخص شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به اقدامات حمایتی بنیاد برای مجروحان جنگ رمضان گفت: تا پیش از تعیین قطعی درصد جانبازی، امکان ارائه کامل خدمات بنیاد وجود ندارد، اما با هماهنگی بنیاد شهید کشور، برای نخستین بار تعدادی از مجروحان با شرایط وخیم به صورت موقت تعیین درصد شدند تا بتوانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی استفاده کنند.

وی افزود: در میان این افراد، یک دانشجوی دختر دچار قطع نخاع و چند نفر نیز دچار قطع عضو شده بودند که تحت پوشش بیمه قرار نداشتند. با تعیین درصد موقت، امکان ارائه خدمات درمانی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از جمله ویلچر، تخت برقی، تخت ، تشک سلولی و سایر تجهیزات فراهم شد.

بیانی تصریح کرد: تلاش شد خانواده این مجروحان علاوه بر تحمل رنج بیماری، دغدغه هزینه‌های درمان را نداشته باشند و این اقدام با همکاری بنیاد شهید کشور در استان فارس عملیاتی شد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی دیگر از مجروحان نیز پس از تکمیل پرونده و تأیید شورای تأمین شهرستان‌ها در مراحل بعدی کمیسیون‌های تخصصی تعیین درصد جانبازی شرکت خواهند کرد.

احراز شهادت تمامی شهدای جنگ رمضان در فارس

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس همچنین از احراز شهادت تمامی شهدای جنگ رمضان در استان خبر داد و گفت: با همکاری معاونت تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، احراز شهادت همه شهدا انجام شده و حقوق، مستمری، خدمات درمانی و بیمه‌ای خانواده‌های معظم شهدا برقرار شده است.

وی افزود: تنها پرونده دو تا سه نفر از شهدا که تحت پوشش بیمه سایر دستگاه‌ها بوده‌اند، پس از تعیین تکلیف از سوی دستگاه مربوطه برای انجام مراحل نهایی به بنیاد شهید ارسال خواهد شد.

بیانی از همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، استانداری فارس، فرمانداری‌ها، شهرداری شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آیین‌های تکریم خانواده‌های شهدا و یادواره‌های شهدای جنگ رمضان قدردانی کرد.

مشارکت ۱۶۹۴ شاعر در کنگره ملی شعر ایثار

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در ادامه از برگزاری آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی استان فارس خبر داد و گفت: فراخوان این کنگره از ۱۵ آبان سال گذشته منتشر شد و قرار بود تا ۱۵ آذر ادامه داشته باشد، اما به دلیل استقبال گسترده شاعران، مهلت ارسال آثار یک ماه تمدید شد.

وی افزود: در مجموع یک‌هزار و ۶۹۴ شاعر از سراسر کشور چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال کردند که نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر جامعه ادبی کشور از این رویداد فرهنگی است.

بیانی ادامه داد: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۳۶۸ نفر از جامعه ایثارگری شامل خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و فعالان حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بودند و یک‌هزار و ۳۲۶ نفر نیز در بخش آزاد آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره گفت: آثار ارسالی در چهار قالب شعر کلاسیک، شعر نو و نیمایی، ترانه و تصنیف و شعر کودک و نوجوان داوری شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس افزود: پیش از برگزاری اختتامیه، پیش‌کنگره‌هایی در استان‌های قم، گیلان، خوزستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمانشاه برگزار شد و همچنین سه برنامه مقدماتی نیز در شهرهای مختلف استان فارس به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه قرار بود اختتامیه این دوره پیش از پایان سال گذشته برگزار شود، گفت: به دلیل وقوع جنگ رمضان، برگزاری مراسم به تعویق افتاد و اکنون آیین اختتامیه روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن همایش‌های شهر راز شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.

بیانی اظهار کرد: این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی، استادان، فرهیختگان، شاعران برگزیده و علاقه‌مندان به شعر و ادب برگزار می‌شود و علاوه بر سخنرانی مسئولان، رونمایی از سه کتاب، سه فیلم مستند، اجرای موسیقی زنده و تجلیل از برگزیدگان کنگره نیز در برنامه قرار دارد.

روایت مظلومیت شهدای لامرد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با تأکید بر اینکه محور اصلی این دوره از کنگره، روایت مظلومیت شهدای جنگ رمضان است، افزود: در این مراسم توجه ویژه‌ای به شهدای شهرستان لامرد خواهد شد؛ شهدایی که در حمله دشمن به ورزشگاه شهید نعیمی و هنگام فعالیت ورزشی به شهادت رسیدند و کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد مظلومیت شهدای لامرد بیش از گذشته برای افکار عمومی تبیین شود و خوشبختانه در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به این شهدا اشاره شده است.

بیانی گفت: اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار با همکاری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، بنیاد شهید استان فارس، شهرداری شیراز و حوزه هنری استان فارس برگزار می‌شود.

وی درباره جوایز برگزیدگان نیز گفت: در هر یک از چهار قالب شعری، نفرات اول تا سوم انتخاب شده‌اند و به نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب ۵۰، ۳۵ و ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

فارس؛ یکی از مهم‌ترین میزبانان کنگره شعر ایثار

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد گفت: چهار دوره نخست کنگره در تهران، دوره پنجم به صورت مجازی، دوره ششم در فارس، دوره هفتم در قزوین و دوره‌های هشتم، نهم و دهم نیز به میزبانی استان فارس برگزار شده است.

وی افزود: استان فارس پس از تهران بیشترین سهم را در میزبانی کنگره ملی شعر ایثار دارد که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای فرهنگی، ادبی و هنری این استان است.

بیانی در پاسخ به پرسشی درباره علت انتخاب دوباره فارس برای میزبانی این رویداد گفت: رهبر معظم انقلاب، استان فارس را «مهد ادب، هنر و حماسه» معرفی کرده‌اند و وجود مفاخر بزرگی همچون حافظ و سعدی، جایگاه ویژه‌ای به این استان بخشیده است. همچنین کیفیت مطلوب برگزاری دوره‌های گذشته موجب شد معاونت فرهنگی بنیاد شهید کشور بار دیگر میزبانی این رویداد را به فارس واگذار کند.

وی درباره احتمال استقرار دبیرخانه دائمی کنگره ملی شعر ایثار در شیراز نیز اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده است، اما تحقق آن نیازمند بررسی و موافقت مسئولان بنیاد شهید در تهران و استان فارس خواهد بود.

بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان جوان هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در پاسخ به پرسشی درباره استقبال نسل جوان از این کنگره گفت: برآورد ما نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان را شاعران جوان تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان‌دهنده پویایی شعر آیینی و ادبیات مقاومت در میان نسل جدید است.

وی حمایت‌ها و توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه شعر و برگزاری مستمر نشست‌های ادبی با شاعران را از عوامل مهم این استقبال عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر ادبیات مقاومت اظهار کرد: جنگ رمضان موجب شد مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، همبستگی ملی، دفاع از وطن و حمایت از نیروهای مسلح بار دیگر در جامعه و به ویژه میان نسل جوان احیا شود و ادبیات ایثار و مقاومت نیز جان تازه‌ای بگیرد.

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