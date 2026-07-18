استاندار فارس:
اجرای طرح پزشک خانواده در فارس باید با شفافیت و انسجام بیشتری دنبال شود
استاندار فارس با اشاره به جایگاه راهبردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم، خواستار تقویت زیرساختهای اجرایی، جلب مشارکت ذینفعان، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی این برنامه شد و بر بهرهگیری از تجربه ۱۴ ساله فارس به عنوان یکی از استانهای پایلوت کشور برای اجرای موفقتر این طرح ملی تأکید کرد.
وی گفت: ثبات اجرای این طرح در دو استان مذکور، با وجود تغییر دولتها و دیدگاههای متفاوت، نشاندهنده توفیقات و اهمیت آن است و با توجه به اعتقاد رئیسجمهور به این برنامه، اکنون پزشک خانواده به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای دولت چهاردهم در دستور کار قرار دارد.
استاندار فارس با مقایسه نظامهای سلامت در کشورهای مختلف و اشاره به تجربههای بینالمللی در اجرای نظام ارجاع، تصریح کرد: طرح پزشک خانواده با استقرار نظام ارجاع، از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص جلوگیری کرده و ضمن ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، مانع از تحمیل هزینههای هنگفت به مردم و دولت میشود.
وی همچنین از فرمانداران خواست تا در شهرستانهای مجری، تمامی ابزارها، امکانات و لوازم مورد نیاز را برای اجرای دقیق و بینقص این برنامه فراهم و زمینه تحقق کامل اهداف پیشبینیشده را مهیا کنند.
امیری با اشاره به ضرورت استفاده از گزارشهای کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: تفاهم با ذینفعان، شامل پزشکان عمومی، پیراپزشکان و مراقبان سلامت، لازمه موفقیت طرح است.
وی همچنین گفت: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل است و برای بخشهای ملی نیز باید با مسئولان ارشد دولت و وزارت بهداشت مکاتبه و رایزنیهای حضوری انجام شود تا با سرعت بیشتری مطلوب حاصل شود.
استاندار فارس در حوزه تأمین منابع مالی، دستور داد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با دعوت از مدیران عامل بانکها و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، جلسهای به منظور بررسی راهکارهای اختصاص تسهیلات بانکی برای تجهیز مراکز درمانی برگزار کند.
امیری در خصوص مسائل فنی و زیرساختی نیز یکپارچهسازی سامانههای آماری را ضروری ارزیابی کرد و از مدیران مربوطه خواست در صورت لزوم، موضوع را در سطح ملی پیگیری کنند تا از پرداختهای سلیقهای سرانه جلوگیری و فرآیندها ضابطهمند شود.
وی در موضوع فرهنگسازی عمومی و به منظور تبیین ابعاد طرح پزشک خانواده و ارتقای سطح آگاهی جامعه تهیه محتوای تخصصی از سوی دانشگاه علوم پزشکی را خواستار شد تا با همکاری صدا و سیما و مطبوعات برنامهای منسجم در این زمینه شکل گیرد.
امیری همچنین در راستای تسهیل استقرار پزشکان خانواده، دستور داد مراکز و اماکن بهداشتی و درمانی دولتی با قیمت عادلانه در اختیار پزشکان خانواده فاقد فضای کاری قرار گیرد.
استاندار فارس در پایان بر انجام فرآیند تعدیل تعداد مراجعان به پزشکان خانواده، با اولویت جلب رضایت طرفین، تأکید کرد و خواستار آن شد که این موضوع در قالب مصوبه ستاد ثبت شود تا مسیر اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان فارس با شفافیت، انسجام و اقتدار بیشتری دنبال شود.
اورنگ ایلامی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در خصوص دستورات جلسه و اجرای نسخه 03 طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که به صورت پایلوت در 5 شهرستان فسا، جهرم، لارستان، گراش و فیروزآباد در حال اجراست، گزارش داد.
همچنین حقجو رئیس دانشگاه علوم پزشکی لارستان و معاونان بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی فسا، جهرم، گراش و مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی فارس در خصوص چالشهای موجود در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام اجرا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در این نشست، سید احمد احمدیزاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و دکتر سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع توضیحاتی ارائه دادند.