دستاوردی تازه از دو مخترع فارسی؛
فناوری ایرانی برای مهار نشتهای خطرناک در مسیر بازارهای جهانی / آغاز فصل جدید حضور وُستا در صنعت نفت و گاز جهان
در ادامه توسعه فناوریهای نوین صنعتی کشور، دو مخترع فارسی موفق به ثبت بینالمللی سامانهای تخصصی برای کنترل و هدایت نشتی در تجهیزات و خطوط فرایندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شدند؛ فناوریای که میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی عملیاتی و کاهش ریسک حوادث در صنایع حساس ایفا کند.
به گزارش ایلنا، مهندس حسین حقیری مخترع بینالمللی و مدیر آکادمی بینالمللی اختراعات و فناوری وُستا، به همراه مهندس حسین برزو مخترع، طراح و ایدهپرداز آکادمی وُستا، موفق به ثبت بینالمللی اختراع تخصصی «سامانه کنترل و هدایت نشتی در تجهیزات و خطوط فرایندی» شدند.
این سامانه با هدف افزایش ایمنی عملیاتی، مدیریت شرایط بحرانی، کاهش ریسک حوادث فرایندی و کنترل هوشمند نشتی سیالات خطرناک طراحی شده و به گفته طراحان آن، قابلیت استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی را دارد.
بر اساس اعلام این تیم فناور، سامانه طراحیشده توانایی کنترل، مهار و هدایت نشتی در نقاط حساس فرایندی از جمله فلنجها، اتصالات، خطوط انتقال و تجهیزات تحت فشار را داراست و با ایجاد مسیرهای کنترلشده برای سیالات نشتیافته، از پاشش مواد خطرناک، گسترش شرایط بحرانی و بروز خسارات ثانویه جلوگیری میکند.
کاهش خسارات عملیاتی و جلوگیری از گسترش شرایط بحرانی
مدیر آکادمی بینالمللی اختراعات و فناوری وُستا، با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای پیشگیرانه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: فناوریهای هوشمند کنترل و هدایت نشتی میتوانند با کاهش خسارات عملیاتی و جلوگیری از گسترش شرایط بحرانی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی فرایندها و حفاظت از نیروی انسانی ایفا کنند.
حسین حقیری در تشریح اهداف این پروژه افزود: کاهش احتمال وقوع انفجار و آتشسوزی، ارتقای شاخصهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و افزایش پایداری تولید، از مهمترین مزایای بهکارگیری این فناوریها در صنایع حساس و راهبردی کشور به شمار میرود.
حقیری با بیان اینکه هدف اصلی این مجموعه توسعه فناوریهای کاربردی برای پاسخ به نیازهای واقعی صنعت است، گفت: آینده صنایع نفت و گاز در اختیار فناوریهایی خواهد بود که بتوانند بهصورت همزمان ایمنی، بهرهوری و مدیریت ریسک را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: فعالیتهای ما بر پایه شناسایی چالشها و مشکلات واقعی واحدهای صنعتی، تحلیل دقیق مسائل مهندسی و تبدیل آنها به راهکارهای فنی، کاربردی و قابل پیادهسازی در مقیاس صنعتی شکل گرفته است.
مدیر آکادمی بینالمللی اختراعات و فناوری وُستا افزود: طی سالهای اخیر با تمرکز بر حوزههایی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات فرایندی، فناوریهای صنعتی، سامانههای پایش خوردگی و فولینگ و طراحی تجهیزات نوین، تلاش کردهایم فناوریهایی توسعه دهیم که پاسخگوی نیازهای واقعی صنایع باشند.
وی با اشاره به رویکرد این مجموعه در توسعه فناوریهای صنعتی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فناوریها و اختراعات توسعهیافته در گروه وُستا مستقیماً بر اساس چالشها و نیازهای واقعی واحدهای صنعتی و پالایشگاهی طراحی و توسعه یافتهاند و هدف ما ایجاد مسیر برای حضور فناوریهای ایرانی در بازارهای بینالمللی است.
حقیری خاطرنشان کرد: توسعه فناوریهای واقعی و کاربردی برای حل چالشهای صنعت، محور اصلی فعالیتهای ماست و باور داریم فناوریهای ایمن و بهرهور میتوانند آینده صنایع نفت، گاز و انرژی را متحول کنند.
توسعه راهکارهای اجرایی برای حل مسائل واقعی صنعت در سطح بینالمللی
حسین برزو مخترع، طراح و ایدهپرداز آکادمی وُستا نیز با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای ایمنی و فرایندی در صنایع حساس گفت: هدف ما صرفاً ثبت اختراع نیست، بلکه توسعه راهکارهای اجرایی و قابل پیادهسازی برای حل مسائل واقعی صنعت در سطح بینالمللی است و تلاش میکنیم زمینه معرفی فناوریهای ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.
بر اساس اعلام این تیم فناور، حضور در نمایشگاههای بینالمللی صنعت نفت و گاز، از جمله نمایشگاه صنعت نفت مالزی، شرکت در رویدادها و مسابقات جهانی اختراعات و توسعه همکاریهای فناورانه بینالمللی از جمله برنامههای پیشروی این مجموعه خواهد بود.
روند توسعه فناوریهای صنعتی در گروه وُستا با تمرکز بر حوزههایی همچون تجهیزات فرایندی، ایمنی صنعتی، کنترل هوشمند نشتی، بهینهسازی عملکرد تجهیزات پالایشگاهی و فناوریهای مرتبط با صنایع انرژی ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، این اختراع با شماره IB2026/056159 در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO به ثبت رسیده است.