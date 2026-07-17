رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات فارس:
شورای نگهبان، گلوگاه صیانت از قانون اساسی و انتخابات است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس، اظهار کرد: شورای نگهبان به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، حافظ اسلام و قانون اساسی است و بهعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، وظیفه حراست از قانون اساسی و شرع، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و در حقیقت، حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است.
به گزارش ایلنا، بهروز پرنیان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز، ضمن گرامیداشت ۲۶ تیرماه، سالروز تشکیل نهاد مقدس شورای نگهبان افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ و در ابتدای زعامت رهبری فرمودند که امام خمینی(ره) شورای نگهبان را بسیار بزرگ میدانستند و بارها در وصایا و بیانات خود بر اهمیت آن تأکید داشتند و تصریح کردند: من هم انشاءالله این خط و این راه را ادامه خواهم داد.
پرنیان با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب، اهتمام ویژه به قانونگرایی، اجرای دقیق احکام شرع و تأکید همیشگی ایشان بر صیانت از احکام اسلامی بود، با اشاره به توصیههای ایشان به شورای نگهبان، بهویژه فقها، گفت: پاسداری کامل از احکام اسلام، مهمترین توصیه رهبر شهید به اعضای شورای نگهبان بود.
وی ادامه داد: التزام به قانون، عدم ملاحظه اشخاص و گروهها، مانع نشدن در مسیر اقدام قاطع قانونی، پافشاری بر اجرای قانون، اجرای قانون بدون سلیقه و بدون ملاحظه افراد، حفظ استقلال و خلوص شورای نگهبان، ضابطهمندی مقدم بر مصلحتاندیشی و توجه به عدالت در قانونگذاری، از جمله توصیههای همیشگی امام شهید به اعضای شورای نگهبان بوده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس با اشاره به جایگاه ویژه شورای نگهبان در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: نگاه ایشان این بود که شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و از این منظر، نبض اسلامیت نظام به شمار میرود و شورا برای نظام جمهوری اسلامی اهمیتی حیاتی دارد؛ بهگونهای که بود و نبود آن، به معنای بود و نبود نظام جمهوری اسلامی است.
وی تصریح کرد: رهبر شهید، شورای نگهبان را گلوگاه و مرکز حیاتی اداره کشور، حافظ هویت نظام، تضمینکننده قوام نظام، ارزشها و اصول انقلاب و مؤثرترین دستگاه برای حفظ سلامت نظام میدانستند.
پرنیان با اشاره به سیره امامین انقلاب در قبال شورای نگهبان گفت: حراست از جایگاه شورای نگهبان، همکاری با این شورا در انجام وظایف قانونی و حفظ حرمت و شأن آن، همواره مورد تأکید امامین انقلاب بوده است.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) بر احترام به نظر شورای نگهبان و پذیرش نظرات آن تأکید داشتند و نسبت به خطرناک بودن تضعیف این نهاد هشدار میدادند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس افزود: رهبر شهید انقلاب نیز تصریح کردهاند: «اگر خدای ناکرده روزی شورای نگهبان تضعیف شود، مطمئناً ضربهای جبرانناپذیر به انقلاب وارد خواهد شد» و مقام معظم رهبری نیز همواره از مردم و مسئولان خواستهاند با شورای نگهبان همکاری کرده و این شورا را در انجام وظایف قانونی خود یاری کنند.
وی درباره جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی اظهار کرد: این شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی خاص و ویژه دارد، بهنحوی که نبود آن در کنار مجلس شورای اسلامی موجب عدم اعتبار مجلس خواهد بود؛ به بیان دیگر، اعتبار مجلس به اعتبار شورای نگهبان است.
پرنیان افزود: علت اصلی پیشبینی این نهاد در قانون اساسی، دو مسئله «حراست از احکام اسلام» و «صیانت از قانون اساسی» است و نخستین رسالت شورای نگهبان، نظارت بر امر قانونگذاری است تا قانونی مغایر با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به تصویب نرسد.
وی تأکید کرد: در این ساختار، فقهای شورای نگهبان مسئول بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع مقدس اسلام هستند و بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده تمامی اعضای شورا قرار دارد و این ترکیب ۱۲ نفره، ساختاری مطلوب و جامع را برای انجام این مأموریت فراهم کرده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس، دومین کارکرد شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی دانست و گفت: مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا وظیفه دارد ابهامات احتمالی در قانون اساسی را برطرف کند.
وی ادامه داد: با توجه به ترکیب شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان و همچنین استقلال آن از سایر قوا، میتوان در یک بررسی تطبیقی گفت که جمهوری اسلامی ایران در موضوع تفسیر قانون اساسی از جایگاهی منحصربهفرد و ممتاز برخوردار است.
پرنیان سومین وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات عنوان کرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره میشود و اصل ششم قانون اساسی نیز بر اداره امور کشور از طریق انتخابات ریاستجمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همهپرسیها تأکید دارد.
وی اظهار کرد: قانون اساسی برای صیانت از آرای مردم، اصل ۹۹ را به نظارت شورای نگهبان اختصاص داده و این شورا تنها مرجع ناظر بر روند برگزاری انتخابات در کشور است؛ از این رو بهرهگیری از ابزارها و امکانات لازم برای انجام این نظارت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۷۹ و در دیدار با اعضای شورای نگهبان مبنی بر ضرورت ایجاد تشکیلاتی ثابت، قوی، چابک و آمادهبهکار در تمام طول سال، گفت: در پی این دستور، دفاتر نظارتی در استانها، شهرستانها و مراکز حوزههای انتخابیه تشکیل شد که در استان فارس نیز ۱۵ مرکز نظارتی ایجاد شد.
وی افزود: یک سال بعد و در سال ۱۳۸۰ نیز رهبر شهید انقلاب در دیدار مجدد با اعضای شورای نگهبان، مجموعههای استانی و نظارتی را بسیار مهم دانستند و بر تقویت هرچه بیشتر آنها تأکید کردند.
پرنیان با اشاره به تشکیل دفاتر نظارتی در شهرستانهای استان فارس، تأکید کرد: افراد مورد اعتماد، متعهد و کارآمد از اقشار مختلف جامعه جذب این دفاتر شدهاند و آموزشهای مستمر و تخصصی به آنان ارائه میشود تا در امر نظارت بر انتخابات، نهایت دقت، بیطرفی و سلامت را مدنظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: برای صیانت از آرای مردم و جمهوریت نظام، ناظران امین شورای نگهبان مدافعان حریم مردمسالاری دینی هستند و بهعنوان چشم بینای شورای نگهبان در حفظ جمهوریت نظام و تحقق مردمسالاری دینی ایفای نقش میکنند.
دکتر پرنیان در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید انقلاب»، ایشان را شخصیتی کمنظیر، اندیشمندی برجسته، فقیهی عادل و سیاستمداری با تقوا توصیف کرد و گفت: سالها باید بررسی و مطالعه شود تا ابعاد شخصیتی و منظومه فکری آن امام شهید بهصورت جامع تبیین و تشریح شود.
وی افزود: نقش ایشان در عرصههای علمی، نظامی و در تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه دشمنیها، فشارها و تحریمها، چنان برجسته و تأثیرگذار است که سالها زمان لازم است تا بتوان ابعاد آن را بهدرستی بیان و تحلیل کرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس در پایان با بیان اینکه راه رشد، تعالی و پیشرفت کشور و همچنین شکست توطئههای دشمنان، توجه به توصیههای امامین انقلاب، یعنی معمار کبیر انقلاب و امام شهید، و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: انسجام و وحدت حول محور ولایت، راه سعادت، خوشبختی و پیروزی ملت ایران است و همه ما مسئول هستیم با ایجاد وحدت و همدلی، در کنار مجاهدت رزمندگان اسلام، جنگ ترکیبی دشمن را به اذن الهی بیاثر کنیم و همواره توصیه تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور شما آسیب نرسد» را سرلوحه عمل خود قرار دهیم.