یک مسئول:
رسیدگی به خسارتهای درمانی در فارس به کمتر از دو ماه رسید
۲۰ تخت جدید به بیمارستان شهید بهشتی افزوده میشود
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت بیمهشدگان و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی از مهمترین اولویتهای این سازمان به شمار میرود، از توسعه عدالتمحور زیرساختهای درمانی در سراسر استان، گسترش خدمات هوشمند و تداوم خدمترسانی در شرایط بحرانی و جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس محسنی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی با تبریک این ایام اظهار کرد: بیمهشدگان سرمایه اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و کارکنان شریف، متعهد و توانمند این سازمان با تمام توان در مسیر ارائه خدمات مطلوب و شایسته به جامعه هدف گام برمیدارند.
وی با تشریح بخشی از اقدامات مدیریت درمان فارس در حوزه توسعه زیرساختها افزود: عملیات کلنگزنی، اجرای پروژههای عمرانی، پیشرفت طرحهای توسعهای و بهرهبرداری از مراکز درمانی جدید در بخش درمان مستقیم با جدیت در حال پیگیری است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس از اجرای سیاست «خدمت پایدار» در مدیریت درمان استان خبر داد و گفت: در ایام جنگ تحمیلی، خدمات منسجم و اثربخشی در بخشهای درمان مستقیم و غیرمستقیم ارائه شد که از جمله آن میتوان به پایداری زیرساختهای الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات درمانی در مراکز ملکی از جمله بیمارستان شهید دکتر بهشتی اشاره کرد؛ موضوعی که موجب افزایش چشمگیر سطح خدمات نسبت به گذشته شده است.
محسنی با قدردانی از حمایتهای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مسیر توسعه زیرساختهای درمانی اظهار داشت: با پیگیری مدیریت درمان فارس و همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان، تعدادی زمین در شهر صدرا برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در حال بررسی کارشناسی است و پس از اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.
وی با تقدیر از نگاه مثبت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: با اخذ مجوز پایان کار بیمارستان شهید دکتر بهشتی، ۲۰ تخت جدید به همراه بخشهای پشتیبانی، اداری و درمانی به این مرکز درمانی افزوده خواهد شد. مراحل اداری دریافت این مجوز طی پنج سال گذشته با وقفه مواجه شده بود که با حمایت ویژه مدیرعامل سازمان و هیأت مدیره به نتیجه رسید.
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس ادامه داد: شیفت عصر درمانگاه الحاقی بیمارستان شهید دکتر بهشتی با حضور تیم مجربی از پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و کادر درمان به طور کامل راهاندازی شده و هماکنون در حال ارائه خدمات به مراجعان است.
وی با اشاره به تلاش مدیریت درمان فارس برای ارائه خدمات شایستهتر به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی گفت: در سال گذشته مجوزی برای تخریب و ساخت همزمان پلیکلینیک شهید رضایی صادر شده بود که اجرای آن میتوانست موجب نارضایتی همکاران و ایجاد اختلال در روند خدمترسانی شود. بر همین اساس و با حمایت مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد خدمات این مرکز تا پایان عملیات عمرانی به صورت موقت در یک مکان استیجاری ارائه شود.
محسنی در بخش دیگری از سخنان خود از ارتقای سطح خدمات مکانیزه به بیمهشدگان خبر داد و افزود: توسعه خدمات هوشمند در کنار گسترش خدمات حضوری نقش مؤثری در تسهیل امور بیمهشدگان ایفا میکند. در همین راستا، بیمهشدگان دیگر نیازی به طی مسافتهای طولانی برای تأیید دارو ندارند و میتوانند در نقاط مختلف استان از خدمات حضوری و مجازی مدیریت درمان بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: با وجود مشکلات موجود در زمینه ارائه خدمات در بستر فضای مجازی طی ایام جنگ تحمیلی، این خدمات با قدرت و بدون وقفه ادامه یافت.
مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تلاش کارکنان مدیریت درمان استان اظهار داشت: در بحرانهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و جنگ رمضان، هیچگونه اختلالی در روند ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان ایجاد نشد و تمامی مراکز درمانی با ظرفیتی بیش از گذشته به ارائه خدمات به عموم جامعه پرداختند.
توسعه مراکز درمانی در شهرستانهای فارس
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس نیز در این نشست، توسعه زیرساختهای درمانی را اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای سلامت جامعه دانست و گفت: در حال حاضر یک بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی مصوب، هفت پلیکلینیک تخصصی، شش درمانگاه تخصصی، ۱۰ درمانگاه عمومی به همراه ستاد مدیریت و معاونتهای تخصصی به صورت فعال در سطح استان در حال ارائه خدمات درمانی هستند.
سعید خسروی افزود: با افزوده شدن درمانگاههای زرقان و خرمبید به چرخه خدمترسانی، تعداد درمانگاههای مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس تا افق ۱۴۰۵ به ۲۶ مرکز فعال افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به رویکرد عدالتمحور مدیریت درمان فارس اظهار داشت: عملیات اجرایی درمانگاههای اقلید و خفر آغاز شده و بر اساس برنامه زمانبندی، این مراکز طی ۴۸ ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
خسروی از اتمام عملیات عمرانی درمانگاه شهرستان مُهر خبر داد و افزود: پیش از این، خدمات درمانی در شهرستان مُهر در فضای استیجاری ارائه میشد که با بهرهبرداری از این پروژه، سطح و کیفیت خدمات درمانی ارتقا خواهد یافت.
وی از افتتاح این مرکز درمانی طی روزهای آینده با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد و گفت: در این مرکز، خدمات متنوع درمانی به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی و عموم مردم ارائه خواهد شد.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس همچنین اظهار کرد: درمانگاههای تأمین اجتماعی در شهرستانهای خرمبید و زرقان از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار هستند و عملیات ساختمانی و زیربنایی آنها به پایان رسیده و در حال طی مراحل جذب نیروی انسانی و اخذ مجوزهای لازم هستند.
خسروی از اخذ مجوز خرید دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی برای بیمارستان شهید دکتر بهشتی خبر داد و افزود: فرآیند خرید این دستگاه به دلیل شرایط جنگی و نوسانات ارزی در سال گذشته با وقفه مواجه شده بود که با تدابیر اتخاذ شده، امسال اجرایی خواهد شد.
افزایش خدمترسانی در شرایط بحرانی
معاون درمان مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس نیز در این نشست از افزایش سطح خدمترسانی در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: در ایام جنگ تحمیلی و ناآرامیهای اخیر، هیچگونه کاهش در کمیت و کیفیت خدمات درمانی مراکز تأمین اجتماعی استان مشاهده نشد و کارکنان این مجموعه با احساس مسئولیت و فداکاری به ارائه خدمات ادامه دادند.
محمد دهقان افزود: با تمهیدات پیشبینی شده از سوی مدیریت درمان، در ایام جنگ هیچگونه کمبود دارو و تجهیزات در مراکز درمانی تأمین اجتماعی فارس وجود نداشت و خدمترسانی به صورت مستمر و با کیفیت مناسب ادامه یافت.
وی با اشاره به خدمات تخصصی و پیشرفته بیمارستان شهید دکتر بهشتی اظهار داشت: این مرکز درمانی طی ماههای اخیر به هفت دستگاه پیشرفته دیالیز HDF مجهز شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت درمان و سلامت بیماران ایفا میکند.
دهقان با ارائه آماری از عملکرد مراکز درمانی در دوران جنگ رمضان گفت: در این مدت به یک هزار و ۷۸۲ بیمار بستری خدمات ارائه شد که از این تعداد، ۱۷۶ مورد جراحی اورژانسی و ۱۸۷ مورد زایمان انجام شد. همچنین در بخشهای ویزیت پزشک، آزمایشگاه، امآرآی، سونوگرافی، داروخانه و سایر خدمات تشخیصی و درمانی، پاسخگوی نیازهای درمانی هزاران بیمار بودیم.
وی از افزایش ۲۰۰ درصدی ظرفیت درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان فیروزآباد خبر داد و افزود: این افزایش ظرفیت با تقویت کادر درمان محقق شده است. همچنین عملیات تجهیز درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان کازرون نیز در حال انجام است و تجهیز این مرکز به دستگاه OPG گام مهمی در راستای ارتقای خدمات به بیماران خواهد بود.
کاهش زمان رسیدگی به خسارتهای درمانی
معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس نیز در این نشست از تقویت سطح خدمترسانی در بستر فضای مجازی خبر داد.
بنیامین عسکری اظهار کرد: مدت زمان رسیدگی به پروندههای خسارت متفرقه که در گذشته تا چهار ماه به طول میانجامید، هماکنون به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک افزود: با وجود مشکلات موجود در زیرساختهای فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی، فرآیند نسخهنویسی الکترونیک و سایر خدمات غیرحضوری با قدرت و کمترین میزان وقفه ادامه یافت.
عسکری تأکید کرد: ارائه خدمات هوشمند در کنار توسعه خدمات حضوری نقش مهمی در تسهیل امور بیمهشدگان، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش دسترسی به خدمات درمانی در سراسر استان ایفا کرده است.