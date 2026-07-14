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مدیرعامل آب منطقه‌ای استان مطرح کرد:

۸۰ درصد آب فارس از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود/ کنتور هوشمند راه نجات آب‌های زیرزمینی فارس

۸۰ درصد آب فارس از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود/ کنتور هوشمند راه نجات آب‌های زیرزمینی فارس
کد خبر : 1813066
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مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، با یادآوری اینکه برداشت اضافه از چاه‌های دارای پروانه معادل نیاز آبی صنعت و شرب این استان است، یکی از اثرگذارترین راهکارها برای مدیریت منابع آب زیرزمینی را، نصب کنتور هوشمند روی همه چاه‌های مُجاز دانست.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد نیاز آبی بخش‌های مختلف این استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: تداوم برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای پروانه، مهم‌ترین تهدید برای سفره‌های آب زیرزمینی فارس است.

بدری با اشاره به شرایط اقلیمی فارس اظهار کرد: طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف، به‌ویژه خلأهای قانونی، وابستگی اقتصاد استان به بخش کشاورزی و کاهش بارندگی‌ها، روند حفر چاه‌های غیرمجاز و همچنین اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای مجوز ادامه داشته است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های گسترده برای کنترل و مدیریت منابع آبی، همچنان برداشت‌های غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی توسط متخلفان انجام می‌شود.

بدری مهم‌ترین چالش موجود را اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای پروانه عنوان کرد و گفت: مؤثرترین راهکار برای مدیریت و صیانت از منابع آب زیرزمینی، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به شتاب گرفتن روند نصب این تجهیزات در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۴ هزار دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز استان نصب شده است.

وی میزان اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای پروانه در فارس را حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: با تکمیل نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از این برداشت‌های مازاد، امکان تأمین نیاز آبی بخش‌های شرب و صنعت استان فراهم خواهد شد.

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