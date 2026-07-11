به گزارش ایلنا، سهراب شرفی در جلسه آنلاین اتاق های ده گانه کشور با محوریت گردشگری با اشاره به ظرفیت انجمن هتل بوتیک‌داران، بر ضرورت بهره‌گیری از توان تشکل‌های تخصصی در پیشبرد اهداف کریدور تمدنی جنوب زاگرس تأکید کرد و پیشنهاد داد اجرای برنامه‌ها و پیگیری اقدامات این کریدور از طریق سازوکارهای اتاق‌های بازرگانی و با مشارکت تشکل‌های مرتبط انجام شود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری سلامت، توسعه این حوزه را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های استاندارد دانست و افزود: در حال حاضر به تجهیز و توسعه مراکز درمانی و بیمارستان‌های دارای قابلیت ارائه خدمات به گردشگران سلامت، توجه کافی نمی‌شود.

شرفی با تاکید بر اینکه صرف مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و دولتی نمی‌تواند منجر به حل مسائل شود، اضافه کرد: پیگیری مطالبات باید نتیجه‌محور بوده و اتاق‌های بازرگانی مأموریت خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات گردشگران خارجی در استفاده از خدمات بانکی، اضافه کرد: بانک‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم در مبادی ورودی کشور، امکان استفاده از ویزا کارت یا ابزارهای پرداخت مناسب برای گردشگران خارجی را فراهم کنند.

حمیدیان ادامه داد: اصلاح زیرساخت‌های گردشگری تنها با طرح شعار محقق نخواهد شد و نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اجرای اقدامات عملی است. به گفته وی، وضعیت حمل ‌ونقل گردشگران بین استان‌های کشور نیز نیازمند بازنگری و بهبود جدی است.

او عنوان داشت: دولت برای شرکت‌های معتبر و حرفه‌ای فعال در حوزه مدیریت گردشگری، مشوق‌ها و امتیازات ویژه‌ای در نظر بگیرد تا زمینه توسعه فعالیت این شرکت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری فراهم شود و در مجموع حاکمیت با حمایت موثر، پشتوانه توسعه صنعت گردشگری کشور باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ظرفیت انجمن‌های ملی گردشگری، بر ضرورت استفاده از توان این تشکل‌ها در پیگیری مطالبات ملی تاکید کرد و خواستار پیش‌بینی تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شد.

شرفی با بیان اینکه دولت به‌تنهایی امکان سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را ندارد، اظهارکرد: باید با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه توسعه این صنعت فراهم شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری همکاری میان اتاق‌های بازرگانی ده‌گانه جنوب کشور، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای طرح مطالبات کلان حوزه گردشگری دانست و اضافه کرد: این مطالبات باید از طریق برگزاری همایش‌های ملی و نشست‌های دوره‌ای، با مشارکت انجمن‌های ملی گردشگری و به میزبانی نوبتی اتاق‌های بازرگانی ده‌گانه پیگیری شود.

تأکید بر لزوم هم‌افزایی اتاق‌های بازرگانی جنوب کشور برای توسعه هدفمند صنعت گردشگری

در ادامه این جلسه دبیرکل اتاق بازرگانی فارس نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در طرح مثلث گردشگری، بر ضرورت هم‌افزایی استان‌های عضو و بهره‌گیری از این ظرفیت در توسعه گردشگری منطقه تأکید کرد.

علی عوضپور، توسعه صنعت گردشگری را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت: بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

عوضپور بیان کرد: سند راهبردی توسعه گردشگری کریدور جنوب زاگرس با تعیین اهداف، برنامه‌ها و اقدامات در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود تا مسیر توسعه این کریدور به‌صورت هدفمند و منسجم دنبال شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بوم‌گردی در استان‌های عضو، بر ضرورت حمایت از توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، حفظ هویت بومی و بهره‌گیری از این ظرفیت در توسعه پایدار گردشگری تأکید کرد.

وی پیشنهاد داد؛ بانک اطلاعات مشترک فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری میان اتاق‌های بازرگانی ده‌گانه ایجاد شود تا پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هر استان به‌صورت یکپارچه در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری در سطح منطقه فراهم شود.

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