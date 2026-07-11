به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با اشاره به افزایش مصرف برق همزمان با آغاز فصل گرما اظهار کرد: صنعت برق کشور در این ایام به دلیل رشد قابل توجه مصرف، به‌ویژه در بخش خانگی، با چالش‌هایی در حوزه تولید و تأمین انرژی مواجه می‌شود که بخش مهمی از این چالش‌ها با مشارکت و همکاری مشترکان قابل مدیریت است.

وی افزود: کاهش مصرف برق تنها یک اقدام فردی نیست، بلکه نوعی مشارکت ملی برای حفظ پایداری شبکه و تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور به شمار می‌رود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر نقش مؤثر شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: از مشترکان انتظار می‌رود با رعایت الگوهای مصرف بهینه، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند تا امکان خدمت‌رسانی بهتر و حمایت بیشتر از بخش تولید فراهم شود.

زارع خفری بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت برق در شرایط کنونی دانست و گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند با اجرای چند راهکار ساده از جمله تنظیم درجه سیستم‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه، نصب سایبان برای کولرهای آبی، استفاده حداکثری از نور طبیعی در طول روز و بهره‌گیری از لامپ‌های کم‌مصرف، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق داشته باشند.

وی در ادامه از آمادگی کامل نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق فارس برای روزهای گرم پیش‌رو خبر داد و بیان کرد: برای حفظ پایداری شبکه و تأمین رفاه شهروندان، ۸۷ دستگاه خودروی عملیات و اتفاقات، ۱۴۶ گروه اکیپ تعمیرات و پیمانکار و ۱۸ گروه خط گرم در ۲۷ شهرستان استان به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به تلاش‌های کارکنان صنعت برق در شرایط مختلف جوی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی این صنعت در طول سال و در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، سرمای زمستان، بحران‌های طبیعی و مناطق سخت‌گذر، برای حفظ پایداری شبکه تلاش می‌کنند.

زارع خفری در پایان با درخواست از مردم برای توجه ویژه به مدیریت مصرف برق در هفته‌های پیش‌رو گفت: عبور موفق از روزهای گرم سال نیازمند همراهی همه مشترکان است و صرفه‌جویی هرچند اندک از سوی هر مشترک، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق استان و کشور داشته باشد.

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