مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
مولدسازی در فارس به کمک مدرسهسازی آمد/ تسویه ۱۱۹ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران با تهاتر املاک مازاد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از تسویه ۱۱۹ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پروژههای نهضت ملی مدرسهسازی استان از محل تهاتر املاک مازاد ادارهکل آموزش و پرورش فارس خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی، مسیر تازهای برای تأمین منابع و شتاببخشی به پروژههای عمرانی استان ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، سعید تقیزاده در دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان اظهار کرد: در این نشست، پرونده تهاتر دو فقره ملک مازاد آموزش و پرورش فارس به ارزش ۱۱۹.۷ میلیارد تومان به تصویب رسید که بر اساس آن، ۱۱۸.۸ میلیارد تومان از مطالبات قطعی پیمانکاران ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تسویه خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست مولدسازی داراییهای دولت و با هدف رفع موانع مالی پروژههای عمرانی، استفاده بهینه از املاک مازاد و هدایت منابع به سمت طرحهای اولویتدار استان انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه تهاتر این املاک با رعایت تمامی ضوابط قانونی صورت گرفته است، گفت: این فرآیند با مجوز فروش از «کارگروه ملی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» انجام شده و علاوه بر تسویه مطالبات پیمانکاران، مابهالتفاوت ۹۱۶ میلیون تومانی نیز به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.
تقیزاده ادامه داد: استان فارس با تکیه بر ظرفیت مولدسازی، در تلاش است داراییهای راکد و مازاد دستگاههای اجرایی را به منابعی برای تکمیل پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مالی طرحهای نیمهتمام تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی صرفاً به معنای فروش داراییها نیست، بلکه رویکردی برای افزایش بهرهوری سرمایههای دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت املاک بلااستفاده در مسیر توسعه استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از دیگر مصوبات دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان خبر داد و گفت: یکی از املاک راکد دانشگاه شیراز که سالها بلاتکلیف مانده بود، برای معاوضه هدفمند و کمک به تکمیل پروژههای نیمهتمام این دانشگاه تعیین تکلیف شد.
وی افزود: فروش ملک مازاد ادارهکل زندانهای فارس با هدف توسعه زیرساختهای اصلاح و تربیت و همچنین فروش دو ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی فارس برای تجهیز خانههای بهداشت روستایی و تأمین منابع مالی تکمیل خوابگاه دانشجویی، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
تقیزاده تأکید کرد: رویکرد کارگروه مولدسازی استان، فعالسازی ظرفیتهای موجود، افزایش بهرهوری داراییهای دولتی و هدایت منابع حاصل از آن به سمت طرحهای دارای اولویت و نیازمند تأمین مالی است.