خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛

مولدسازی در فارس به کمک مدرسه‌سازی آمد/ تسویه ۱۱۹ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران با تهاتر املاک مازاد

مولدسازی در فارس به کمک مدرسه‌سازی آمد/ تسویه ۱۱۹ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران با تهاتر املاک مازاد
کد خبر : 1811521
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از تسویه ۱۱۹ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی استان از محل تهاتر املاک مازاد اداره‌کل آموزش و پرورش فارس خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، مسیر تازه‌ای برای تأمین منابع و شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی استان ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، سعید تقی‌زاده در دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان اظهار کرد: در این نشست، پرونده تهاتر دو فقره ملک مازاد آموزش و پرورش فارس به ارزش ۱۱۹.۷ میلیارد تومان به تصویب رسید که بر اساس آن، ۱۱۸.۸ میلیارد تومان از مطالبات قطعی پیمانکاران اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تسویه خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت و با هدف رفع موانع مالی پروژه‌های عمرانی، استفاده بهینه از املاک مازاد و هدایت منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار استان انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه تهاتر این املاک با رعایت تمامی ضوابط قانونی صورت گرفته است، گفت: این فرآیند با مجوز فروش از «کارگروه ملی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» انجام شده و علاوه بر تسویه مطالبات پیمانکاران، مابه‌التفاوت ۹۱۶ میلیون تومانی نیز به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

تقی‌زاده ادامه داد: استان فارس با تکیه بر ظرفیت مولدسازی، در تلاش است دارایی‌های راکد و مازاد دستگاه‌های اجرایی را به منابعی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مالی طرح‌های نیمه‌تمام تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: مولدسازی صرفاً به معنای فروش دارایی‌ها نیست، بلکه رویکردی برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌های دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت املاک بلااستفاده در مسیر توسعه استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از دیگر مصوبات دومین جلسه کارگروه مولدسازی استان خبر داد و گفت: یکی از املاک راکد دانشگاه شیراز که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، برای معاوضه هدفمند و کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این دانشگاه تعیین تکلیف شد.

وی افزود: فروش ملک مازاد اداره‌کل زندان‌های فارس با هدف توسعه زیرساخت‌های اصلاح و تربیت و همچنین فروش دو ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی فارس برای تجهیز خانه‌های بهداشت روستایی و تأمین منابع مالی تکمیل خوابگاه دانشجویی، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

تقی‌زاده تأکید کرد: رویکرد کارگروه مولدسازی استان، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی و هدایت منابع حاصل از آن به سمت طرح‌های دارای اولویت و نیازمند تأمین مالی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل