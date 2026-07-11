به گزارش ایلنا، مسابقات ریتد پیشکسوتان شطرنج استان فارس با حضور ۳۴ بازیکن در فضایی رقابتی و صمیمی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در هفت دور به روش سوئیسی برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این مسابقات، منصور بخشی با عملکردی درخشان بر سکوی نخست ایستاد. محمدرضا نژاد شیرازی عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و غلامرضا بقایی و اشکان فیروزیار نیز به ترتیب در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در بخش جوایز ویژه نیز حمید امیدی از کازرون به عنوان برترین بازیکن با ریتینگ زیر ۱۵۰۰، صمد محمودی از کازرون به عنوان برترین بازیکن شهرستان‌های استان فارس، محمود جهانبازی به عنوان برترین پیشکسوت بالای ۶۵ سال و ناهید فرد بحرینی به عنوان برترین بانوی مسابقات معرفی شدند.

قضاوت این دوره از رقابت‌ها بر عهده سهیلا حریرپوش به عنوان سرداور و علی‌اکبر نوروزیان به عنوان جانشین سرداور بود. همچنین سرپرستی مسابقات نیز بر عهده علی‌اکبر نوروزیان قرار داشت.

یونس جهان‌پناه، مسئول روابط عمومی هیئت شطرنج استان فارس با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها گفت: مسابقات پیشکسوتان فرصتی ارزشمند برای پاسداشت سرمایه‌های شطرنج استان است. حضور پرشور بازیکنان باتجربه و رقابت در فضایی سالم و حرفه‌ای، نشان‌دهنده پویایی خانواده شطرنج فارس است. امیدواریم با تداوم برگزاری این رویدادها، ضمن حفظ انگیزه پیشکسوتان، زمینه انتقال تجربه آنان به نسل جوان شطرنج استان نیز بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این مسابقات، از حمایت و همراهی جهانبخش روستایی رئیس هیئت شطرنج استان فارس، معصومه صادقی نایب‌رئیس هیئت، دکتر مرضیه مشایخی دبیر هیئت و رئیس کمیته داوران، حمیدرضا اسماعیلی رئیس کمیته مسابقات و تمامی عوامل اجرایی این رویداد قدردانی شد.

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