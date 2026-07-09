مدرسه سازی از برندهای اصلی دولت است/ جایگاه اول فارس در نهضت عدالت آموزشی باید تداوم یابد

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری، در پانزدهمین جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب ، اجرای نهضت عدالت آموزشی را یکی از برندهای(ویژندهای) اصلی و برنامه‌های راهبردی و اساسی دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور دانست.

وی در تبیین فلسفه توسعه آموزش، «دانایی» را زیربنای اصلی پیشرفت دانست و اظهار داشت: یکی از ارکانی که پس از اعتقاد به توحید موجب قدرت انسان می‌شود دانایی است که توانمندی انسان و جوامع، در گرو آن است.

استاندار فارس تصریح کرد: هرچه سطح دانایی که توسعه دانش زیربنای آن است ارتقا یابد، توسعه متوازن محقق می‌شود و توانمندی جامعه در مواجهه با چالش‌ها نیز بیشتر خواهد بود.

وی با یادآوری نقش دانایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء نوآوری افزود: در جوامعی با نرخ باسوادی بالا، کیفیت زندگی بهبود یافته و ایده‌های نو به طور گسترده‌تری تولید می‌شوند.

استاندار فارس با تحلیل تاریخی تمدن‌ها، با بیان اینکه تمدن‌ها در بستر تاریخ شکل می‌گیرند و هیچ‌کدام ازلی و ابدی نیستند خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی-اسلامی که در گام دوم انقلاب مورد توجه است در بستر رشد دانایی در جامعه شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: آموزش و کسب دانشی که منجر به دانایی شود موضوعی حیاتی است و نتایج آن مستقیماً بر کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه و نسل‌های آینده اثر می‌گذارد.

امیری با اشاره به وضعیت مدارس استان، ارتقای کیفیت فضای آموزشی را ضروری توصیف کرد و گفت: با توجه به وجود مدارس فرسوده در برخی مناطق و نیاز به تقویت زیرساخت‌های آموزشی در نواحی عشایری، از سال گذشته برنامه‌های گسترده‌ای برای ساخت و بازسازی این واحدها تدوین و اجرایی شده است تا استانداردهای آموزشی در تمامی مناطق به سطح مطلوب برسد.

وی در خصوص تأمین منابع مالی این پروژه‌ها اظهار داشت: برای اتمام این طرح در استان فارس نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است، در حالی که اعتبارات ابلاغی کمتر از هزار میلیارد تومان است. با این حال، با همدلی خیرین، بنیادها و از طریق مولدسازی، این خلأ جبران می‌شود.

امیری رتبه نخست فارس را در پیشبرد اهداف نهضت عدالت آموزشی مرهون تلاش‌های مدیران دانست و تأکید کرد که اقدامات فارس در زمینه تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی در دهه فجر سال گذشته با اقدامات ۱۲استان در کشور برابری می‌کند.

استاندار فارس در رابطه با تصمیمات جلسه در خصوص تجهیز منابع مالی گفت: تصمیم گرفته شد بخشی از اعتبارات از محل مولدسازی و کمک خیرین و بخشی دیگر از محل اعتبارات استانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین شود.

امیری ادامه داد: همچنین به فرمانداران ابلاغ شده است که این موضوع از اولویت های اصلی مدیریت استان است و در سطح شهرستان‌ها نیز بخشی از اعتبارات عمرانی به نهضت عدالت آموزشی اختصاص خواهد یافت. وی افزود: در مورد همکاری دستگاه‌های اجرایی نظیر برق و گاز نیز تصمیمات لازم اتخاذ شد تا پروژه طبق جدول زمان‌بندی به اتمام برسد.

استاندار فارس در پایان با تأکید بر ضرورت نوسازی مدارس بر اساس نگاه رئیس‌جمهور، از تلاش‌های مدیران اجرایی و به‌ویژه سینایی رئیس اداره نوسازی مدارس فارس، قدردانی و بر لزوم تداوم همت جمعی برای حفظ جایگاه اول استان تأکید و تصریح کرد: کندی در عملکرد هیچ دستگاهی در دین نهضت مهم پذیرفتنی نیست چرا که بر پیشرفت کلی این نهضت تأثیر منفی می‌گذارد.