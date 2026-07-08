تمدید مهلت محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ با تعرفه سال ۱۴۰۴ تا پایان تیر

به گزارش ایلنا، امید گشتاسبی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اختلال‌های ایجادشده در شبکه بانکی کشور و درخواست‌های متعدد شهروندان، شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر، پس از اخذ مجوز از وزارت کشور، مهلت محاسبه و پرداخت عوارض بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ را تا پایان روز ۳۱ تیرماه تمدید کردند.

وی افزود: این تصمیم با هدف تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و فراهم کردن فرصت بیشتر برای بهره‌مندی از تعرفه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه این فرصت محدود بوده و قابل تمدید نخواهد بود، اظهار کرد: پس از پایان مهلت تعیین‌شده، محاسبه و وصول عوارض ساختمانی بر اساس تعرفه‌ها و ضوابط مصوب سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد؛ از این‌رو از شهروندان درخواست می‌شود برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، در فرصت باقی‌مانده نسبت به پرداخت و تسویه عوارض خود اقدام نمایند.

گشتاسبی تصریح کرد: این طرح صرفاً شامل محاسبه و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات شهرداری، قدرالسهم شهرداری و بهای زمین کسری پارکینگ بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای انجام امور مربوط به عوارض ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض صنفی و سایر بهای خدمات می‌توانند به مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز مراجعه کنند. همچنین پرداخت عوارض خودرو از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر امکان‌پذیر است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در پایان با دعوت از شهروندان برای استفاده از این فرصت اظهار داشت: از همه شهروندان گرامی درخواست می‌کنم با برنامه‌ریزی مناسب، از این فرصت استثنایی تا پایان روز ۳۱ تیرماه استفاده کنند، چراکه پس از این تاریخ، تمامی محاسبات بر اساس تعرفه و ضوابط سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و این مهلت مجدداً تمدید نخواهد شد.

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