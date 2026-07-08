حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نمایش اقتدار ملی است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن محمدی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت ایام تشییع پیکر پاک و مطهر قائِد امت و رهبر فرزانه شهید انقلاب، مردم شهید پرور ایران را به حضور در این مراسم عظیم و بزرگ دعوت کرد.

محمدی در این پیام با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»، اظهار داشت: ملت بزرگ و قدرشناس ایران در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)،عزادار است و وداع تاریخی با وی را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌ها و صیانت از دستاوردهای استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی می‌داند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس در ادامه این پیام گفت: ضمن عرض تبریک و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، به حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ملت بزرگ ایران، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، امت اسلامی و همه انسان‌های آزاده و حقیقت‌جو در سراسر جهان، از مردم شریف و آزاده ایران دعوت می شود با حضور میلیونی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، یک بار دیگر عظمت ایران و شکوه انسجام و اقتدار ملی را به جهانیان نشان دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در بخش دیگری از این پیام تأکید کرد: شهادت رهبر بزرگمان، نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای نوین در مسیر اعتلای اسلام و ایران عزیز است و ملت آزاده ایران، با توکل بر خداوند متعال، اتکا به میراث گران‌سنگ ملی و اسلامی خویش، و در پرتو رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، نام و مرام رهبر شهید را با تمام وجود پاس خواهد داشت و راه پرافتخار و عزتمندانه او را با همه توان ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: بدون تردید ملت غیور و صبور ایران، امت اسلامی و همه انسان‌های حقیقت‌جو و آزاده، اجرای عدالت در مورد جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی را به‌عنوان مطالبه‌ای دائمی با جدیت دنبال خواهند کرد.

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