به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست ستاد برگزاری آزمون های استان، اظهارامیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده امتحانات نهایی به خوبی برگزار و دغدغه خانواده‌ها و دانش آموزان برطرف شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: برگزاری جلسه توجیهی با مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش استان، کنترل تجهیزات مورد نیاز حوزه های مجری امتحان نهایی ازجمله مواردی است که حتما باید تا قبل از برگزاری آزمون ودر بازدید از حوزه های اجرا مورد توجه قرار گیرد.

کلاری با تاکید بر بسیج شدن همه افراد و امکانات در برگزاری امتحانات نهایی، عنوان کرد: شرایط حوزه های امتحانی باید به گونه ای باشد که دانش آموزان در فضایی آرام و امن به سوالات پاسخ دهند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مسئولیت سلامت آزمون نهایی هر منطقه آموزشی بر عهده شخص رئیس اداره آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش اضافه کرد: تصحیح اوراق امتحانی باید بلافاصله پس از برگزاری آزمون ها آغاز شود و دائم باید مورد رصد قرار گیرد.

وی گفت: تصحیح اوراق امتحانات نهایی بلافاصله پس از هر آزمون آغاز می شود و هر معلم موظف دوبرابر آمار دانش آموزان خود از اوراق امتحانی را تصحیح کند.

کلاری ادامه داد: مدیران مدارس غیردولتی که پایه دوازدهم دارند نیز باید تمهیداتی بیاندیشند تا دو برابر آمار دانش آموزان خود اوراق امتحانی نهایی تصحیح شود.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس نیز گفت: در استان فارس، ۹۹هزار و ۳۰۶ دانش آموز در پایه های یازده و دوازده در امتحانات نهایی حضور خواهند داشت.

امیرشیرازی نژاد ادامه داد: ۴۳۴ مکان برگزاری امتحانات نهایی را در استان بر عهده دارند که از این تعداد حدود یکصد حوزه امتحانی در شهر شیراز و بقیه در شهرستان ها مستقر هستند.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس گفت:آزمون های نهایی از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۵ مرداد ادامه خواهد داشت.

شیرازی نژاد افزود: آزمون های غیرنهایی پایه های یازدهم و دوازدهم باید قبل از آغاز امتحانات نهایی به پایان برسد.

وی گفت: کارت های ورود به جلسه صادر شده و شرایط برگزاری مطلوب امتحانات نیز در حوزه های استان مهیا شده است.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: ابلاغ بازرسان حوزه ها صادر شده است فرآیند بازدید از حوزه مکان های امتحان نهایی نیز سازمان یافته انجام می شود.