آغاز عملیات گسترده بهسازی و ارتقای ایمنی محورهای منتهی به کلانشهر شیراز

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، شهرستان شیراز را به‌عنوان ویترین شبکه راه‌های استان می‌داند و همزمان با توسعه و نگهداری محورهای شریانی، کمربندی‌ها و ورودی‌های این کلانشهر، ارتقای کیفیت راه‌های پیرامونی آن را نیز با جدیت در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۶ اکیپ راهداری در سطح استان فعال هستند و ۷ اکیپ دیگر نیز به‌صورت همزمان عملیات بهسازی و روکش آسفالت محورهای شریانی منتهی به شیراز را اجرا می‌کنند، گفت: پروژه‌های محورهای شیراز–دشت ارژن، شیراز–سروستان، شیراز–کوار و شیراز–سپیدان (در محدوده خروجی زیرگذر گویم تا تقاطع قلات) از مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرای این اداره‌کل به شمار می‌روند.

امیری با اشاره به محور شیراز–دشت ارژن گفت: علاوه بر اجرای عملیات بهسازی رویه، در این محور بیش از ۳۰ کیلومتر حفاظ فلزی با حفاظ بتنی جایگزین شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش ضریب ایمنی، کاهش شدت سوانح و حفاظت بهتر از جان کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش کمربندی‌های شیراز در مدیریت ترافیک، توزیع سفرهای برون‌شهری، تسهیل دسترسی به ورودی‌ها و خروجی‌های شهر و عبور وسایل نقلیه سنگین اظهار داشت: بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، عملیات بهسازی کمربندی شمالی شیراز از پل شهید رودکی تا پل شهید فرصتیان در دامنه دراک و کمربندی جنوبی از تقاطع سلطان‌آباد تا پل شهدای نیروی دریایی، در قالب دو پروژه با اعتبار اولیه یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، به‌زودی آغاز خواهد شد؛ پروژه‌هایی که موجب ارتقای ایمنی، بهبود سطح سرویس، کاهش زمان سفر و افزایش کیفیت تردد در مهم‌ترین مبادی ورودی و خروجی شیراز خواهند شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به دستاوردهای شاخص سال گذشته گفت: سال گذشته با اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار، عملیات تعریض و بهسازی کمربندی شیراز در محدوده پل شهید اسکندری تا شهرک جوادیه به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردمی با همت راهداران به پایان رسید.

وی از پروژه‌های جدید سال جاری نیز خبر داد و گفت: بهسازی و روکش آسفالت محور شیراز–مرودشت با اعتبار یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، تعریض و بهسازی ورودی شیراز از سمت آزادراه و دشت ارژن در محدوده تقاطع کهمره سرخی تا پل چنارراهدار و اجرای حدود ۲۰ کیلومتر سیستم روشنایی در ورودی‌های کلانشهر شیراز و کمربندی جنوبی، در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند و عملیات اجرایی آن‌ها در سال جاری آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه توسعه شبکه راه‌های شهرستان شیراز تنها به محورهای شریانی محدود نمی‌شود، افزود: همزمان با اجرای پروژه‌های بزرگ در محورهای اصلی، عملیات بهسازی و ارتقای ایمنی در محورهای فرعی و روستایی شهرستان شیراز از جمله کوهمره سرخی، سیاخ دارنگون، قلات–خان‌زنیان و شاپورجان–کیان‌آباد نیز در دست اجراست.

امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، کیفیت رویه راه‌ها، ایمنی تردد، سطح خدمات و ظرفیت عبور در محورهای منتهی به کلانشهر شیراز بیش از پیش ارتقا یافته و زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کلانشهر متناسب با جایگاه ملی و منطقه‌ای آن تقویت خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، کاهش سوانح و تسهیل تردد میلیون‌ها کاربر جاده‌ای، نقش مؤثری در توسعه پایدار، رونق اقتصادی و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری استان فارس ایفا خواهد کرد.

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