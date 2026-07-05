رئیس سازمان صمت فارس خبرداد؛
شیراز میزبان «اکسپو ۲۰۲۶»؛ نمایشگاه صادرات غیرنفتی فارس مهرماه برگزار میشود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» در نیمه دوم مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری این رویداد با هدف شناسایی و رفع موانع صادراتی و تقویت تجارت بینالملل در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به آغاز هماهنگیهای اجرایی این نمایشگاه افزود: دستگاههای اجرایی مرتبط در حال فراهمسازی زیرساختها و مقدمات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد هستند تا زمینه تعامل مؤثر فعالان اقتصادی و توسعه همکاریهای تجاری فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، تسهیل فرآیند صادرات، رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان و ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی و منطقهای را از مهمترین اهداف برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه میتواند به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صادرات غیرنفتی استان، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای تولیدی و جذب سرمایهگذاریهای جدید باشد.