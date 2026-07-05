به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس که در قالب کارگروه رفع موانع تولید در استانداری فارس برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری استان ایفا کرده و زمینه حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فارس در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

وی با اشاره به آغاز هماهنگی‌های اجرایی این نمایشگاه افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد هستند تا زمینه تعامل مؤثر فعالان اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، تسهیل فرآیند صادرات، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی و منطقه‌ای را از مهم‌ترین اهداف برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صادرات غیرنفتی استان، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.

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