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رئیس سازمان صمت فارس خبرداد؛

شیراز میزبان «اکسپو ۲۰۲۶»؛ نمایشگاه صادرات غیرنفتی فارس مهرماه برگزار می‌شود

شیراز میزبان «اکسپو ۲۰۲۶»؛ نمایشگاه صادرات غیرنفتی فارس مهرماه برگزار می‌شود
کد خبر : 1808982
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» در نیمه دوم مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد با هدف شناسایی و رفع موانع صادراتی و تقویت تجارت بین‌الملل در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس که در قالب کارگروه رفع موانع تولید در استانداری فارس برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری استان ایفا کرده و زمینه حضور گسترده‌تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فارس در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

وی با اشاره به آغاز هماهنگی‌های اجرایی این نمایشگاه افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد هستند تا زمینه تعامل مؤثر فعالان اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، تسهیل فرآیند صادرات، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی و منطقه‌ای را از مهم‌ترین اهداف برگزاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صادرات غیرنفتی استان، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.

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