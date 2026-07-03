به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در توصیفی از حضور گسترده جامعه فرهنگی و هنری این استان در آیین وداع با رهبر شهید جمهوری اسلامی، اظهار کرد: امروز اصحاب قلم و هنر فارس، در هم‌بستگی کامل با توده‌های ملت، با مشت‌های گره‌خورده و ابزارهایی چون قلم و کلمات، برای رثای رهبری شجاع و پیشرو خود به رستاخیز برخاسته‌اند.

رنجبر تاکید کرد: حضور اهالی فرهنگ، هنر و ادب فارس، تنها حضور در یک مراسم عزا نیست، بلکه تبلوری از «همراهی با مشت گره‌خورده در بدرقه رهبر شهید» است و هنرمندان در این مسیر، اراده‌ای سخت و تزلزل‌ناپذیر را به نمایش می‌گذارند تا پیام مقاومت و وفاداری را به گوش جهانیان برسانند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هنرمندان پایتخت فرهنگی ایران، بار دیگر همانند دوران دشوار جنگ تحمیلی، در سنگر ایمان، پابه‌پای رزمندگان ایستاده‌اند؛ این هم‌سویی استراتژیک، گامی موثر برای آن است تا نقشه‌های شوم دشمنان در این بزنگاه حساس، به کلی نقش بر آب شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در توصیفی از نقش نخبگان هنر، ادب و فرهنگ، این فرهیختگان را پیشقراولان کاروان‌های بدرقه امام شهید دانست و افزود: این گروه از اهالی فرهنگ و هنر با تکیه بر جایگاه اجتماعی خود، مسیر هدایت و وفاداری را برای عموم جامعه هموار کرده‌اند.

رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود به فضای پراحساس مراسم اشاره کرد و افزود: اوج فراق و هجران، قلوب لبریز از غم و دست‌های حامل گل‌های سپید، رهبر امت را به بهشت برین رهسپار می‌کنند؛ تصویری که پیوندی عمیق میان هنر، ایمان و عشق را به نمایش می‌گذارد.

وی به ابعاد گسترده اقدامات فرهنگی و هنری در این ایام اشاره کرد و برنامه‌های اجرا شده توسط فرهنگ‌وران و هنرمندان ذیل فرهنگ و ارشاد فارس از جمله «میعادگاه بیعت علوی» در خیابان‌ها و پویش ملی «ایران اسلامی، حماسه ایرانی» را از محورهای اصلی این تحرک فرهنگی دانست که هدف آن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس همچنین به رویدادهایی نظیر «حماسه سروقامتان»، «دیدار ماه» و بیعت شاعران با آرمان‌های امام شهید اشاره و این اقدامات را تلاشی برای تبدیل سوگ به حماسه‌ای ماندگار توصیف کرد تا میراث رهبری در قالب آثار ادبی و هنری برای نسل‌های آینده مستهلک‌ناپذیر شود.

رنجبر خاطرنشان کرد: این رستاخیز ادبا، اصحاب رسانه، جامعه قرآنی و هنرمندان فارس، پیامی روشن به دنیاست که هنر در این سرزمین، در خدمت حقیقت و مقاومت است و هرگز در برابر توطئه‌ها سر خم نخواهد کرد و همواره در مسیر بدرقه شهدای راه حق، پیش‌گام خواهد بود.