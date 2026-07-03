به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در نشست شورای اداری شهرداری شیراز که با هدف ارائه گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۵ و بررسی افق پیش‌رو برگزار شد، افزود:این دستاوردها، نشانه‌ای از غلبه بر موانع اقتصادی و ثمره فرهنگ موفقیت جمعی هستند که با ارتقای جایگاه شیراز به مؤثرترین نهاد مدیریتی کشور، عزم ما را برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی و تکریم شایسته شهروندان و خانواده بزرگ شهرداری دوچندان کرده است.

وی اعلام کرد: در ۴۵ ماه، ۴۵ تقاطع اعم از پل، زیرگذر و روگذر افتتاح شده است. همچنین در بهار امسال ۲۲ جهش عمرانی داشتیم و با احتساب ۶۳ جهش دیگر، در مجموع به عدد ۸۵ جهش عمرانی در این دوره می‌رسیم.

اسدی خاطرنشان کرد: این‌ها فقط عدد نیستند؛ این ۸۵ جهش عمرانی، نماد غلبه بر ناامیدی در برابر جنگ، تحریم، تورم افسارگسیخته، سرما و گرماست. شما کارکنان هرگز خسته نشدید و دچار روزمرگی نشدید و لازم می‌دانم از همه شما عزیزان به‌پاس این تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر، صمیمانه قدردانی کنم.

از کمک به جهرم تا کسب عنوان مؤثرترین نهاد مدیریتی کشور

شهردار شیراز با اشاره به حضور مؤثر نیروهای شهرداری شیراز در جریان سیل فروردین‌ماه جهرم، این اقدام را مصداقی روشن از اقتدار و توانمندی امروز مدیریت شهری شیراز دانست و اظهار کرد: اگر شهرداری ناکارآمد بود، هیچ‌کس از ما برای کمک دعوت نمی‌کرد؛ اما امروز ستاد مدیریت بحران استان و استانداری فارس از شهرداری شیراز می‌خواهند در میدان حاضر شود. این موضوع نشان می‌دهد که شهرداری شیراز به نهادی توانمند، اثرگذار و مقتدر تبدیل شده است.

وی همچنین با استناد به ارزیابی وزارت کشور مبنی بر معرفی شهرداری شیراز به‌عنوان مؤثرترین نهاد مدیریتی کشور، بر ضرورت حفظ، صیانت و تقویت این جایگاه تأکید کرد.

شهردار شیراز با اشاره به همکاری شورای اسلامی شهر در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: ما لایحه‌ای را به شورای اسلامی شهر تقدیم کردیم که در آن تدابیر رفع مشکلات مالی در شرایط بحرانی مطرح شده بود. این لایحه مورد حمایت شورا قرار گرفت و توانستیم در ایام جنگ، چند همت از مشکلات مالی شهرداری را حل کنیم و مسائل مالی پیمانکاران را نیز مدیریت و حل‌وفصل کنیم.

وی همچنین از تلاش‌های ارزشمند معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قدردانی کرد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش شهرداری برای ارتقای نشاط اجتماعی، افزود: در این دوره مدیریت شهری، ۱۰ سالن ورزشی برای افزایش سرانه ورزشی شهر و ارتقای نشاط اجتماعی تکمیل شده است که در نوع خود تلاشی ارزشمند به شمار می‌رود.

وی ضمن تأکید بر ایجاد شرایط مناسب برای رفاه و آسایش مردم، تکریم مردم و تکریم پرسنل شهرداری را از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری شیراز دانست.

تابستان؛ فصل طلایی اجرای پروژه‌های عمرانی

اسدی با اشاره به فصل تابستان، آن را فصل طلایی کار و پیشرفت روزانه دانست و به پروژه‌هایی نظیر شهر آبی، تصفیه‌خانه فاضلاب محلی شیراز، باغ بش و پروژه‌هایی چون کتابخانه، سالن‌های ورزشی، باغ سه‌گوش و دیگر طرح‌هایی که مراحل پایانی اجرایی خود را طی می‌کنند، اشاره کرد.

وی در کنار تکمیل این پروژه‌ها، بر ضرورت لایروبی رودخانه‌ها، کانال‌ها، مسیل‌ها، چاه‌های جذبی و اجرای پروژه‌های لوله‌گذاری هدایت آب‌های سطحی با توجه به پیش‌بینی پاییز پربارش تأکید کرد.

شهردار شیراز همچنین از آمادگی کامل شهرداری برای مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت و برنامه‌های سوگواری در حرم مطهر شاهچراغ(ع) خبر داد.

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