افزایش ضریب تأثیر سه نشریه دانشگاه شیراز در گزارش JCR 2025
ضریب تأثیر سه نشریه دانشگاه شیراز بر اساس گزارش Journal Citation Reports (JCR) 2025 افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، براساس تازهترین نتایج منتشرشده در Journal Citation Reports (JCR) 2025، ضریب تأثیر نشریه Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering که به سردبیری دکتر محمدرحیم همتیان منتشر میشود، از ۱.۷ به ۲.۱ افزایش پیدا کرد.
همچنین نشریه Molecular Biology Research Communications (MBRC) به سردبیری دکتر مصطفی سعادت از ۱.۰ به ۱.۴ رسید و نشریه Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering نیز به سردبیری دکتر مریم دهقانی از ۱.۴ به ۱.۶ ارتقا یافت.
نشریات «علوم و فناوری ایران شاخه مهندسی مکانیک» و «علوم و فناوری ایران شاخه مهندسی برق» دانشگاه شیراز که با همکاری انتشارات معتبر اشپرینگر منتشر میشوند، از نشریات شناختهشده بینالمللی در حوزههای تخصصی خود به شمار میروند. در کنار این دو عنوان، نشریه «تحقیقات زیستشناسی ملکولی» (MBRC) نیز یکی از مجلات معتبر بینالمللی دانشگاه شیراز در حوزه علوم زیستی و زیستشناسی مولکولی محسوب میشود.
بهرام همتینژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیرمسئول نشریات دانشگاه شیراز، گفت: رشد ضریب تأثیر این نشریات نشاندهنده ارتقای کیفیت و اثرگذاری پژوهشهای منتشرشده و افزایش میزان استناد به مقالات آنها در سطح بینالمللی است. این دستاورد نتیجه تلاش و همکاری سردبیران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و کارکنان اجرایی نشریات در مسیر توسعه استانداردهای نشر علمی و همچنین بهبود مستمر فرآیندهای ارزیابی و انتشار مقالات است.
گفتنی است ضریب تأثیر (Impact Factor) از مهمترین شاخصهای سنجش میزان استناد و اثرگذاری نشریات علمی در سطح بینالمللی به شمار میرود. نتایج مربوط به این شاخص هرسال در قالب گزارش Journal Citation Reports (JCR) منتشر میشود؛ گزارشی که از معتبرترین نظامهای ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی جهان است.
Journal Citation Reports یا به اختصار JCR بهصورت سالانه ازسوی مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) منتشر میشود. این پایگاه، نشریات علمی را براساس دادههای استنادی و شاخصهای مرتبط با عملکرد علمی آنها ارزیابی کرده و گزارشی ارائه میدهد که میتواند برای طیف وسیعی از مخاطبان، از مدیران و سیاستگذاران پژوهشی تا کارشناسان، ناشران، پژوهشگران و کتابداران، کاربردی باشد.
درواقع، گزارشهای JCR شامل اطلاعات و تحلیلهایی است که از جملهی آنها میتوان به محاسبه «ضریب تأثیر» اشاره کرد؛ یعنی اینکه بهطور میانگین، مقالات منتشرشده در یک نشریه در بازههای زمانی مشخص، چه میزان استناد دریافت کردهاند. همچنین نشریات در این گزارشها براساس عملکرد و جایگاه خود در هر حوزه علمی، در طبقهبندیهایی با رتبههای Q1 تا Q4 قرار میگیرند؛ به این معنا که نشریاتِ با جایگاه بالاتر در میان همگروههای خود، در رتبههای بالاتر (مانند Q1) طبقهبندی میشوند.
بر همین اساس، JCR بهعنوان یکی از ابزارهای شناختهشده ارزیابی علمی، به تصمیمگیرندگان و فعالان حوزه نشر و پژوهش کمک میکند تا معتبرترین و اثرگذارترین نشریات را شناسایی کنند و در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت منابع علمی، انتشار نتایج پژوهش و انتخاب مجلات برای ارسال مقاله، دید دقیقتری داشته باشند.