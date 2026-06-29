فارس در مسیر فتح بازار ازبکستان/ نقشه راه تازه برای جهش صادرات به آسیای میانه بررسی شد

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس، با اشاره به استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی توسعه تجارت، گفت: استان فارس در سال گذشته نیز مراودات خوبی با ازبکستان، به‌ویژه با استان سرخان‌دریا، داشته و این ارتباطات زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید شده است.

محسن نهاوندی، با بیان اینکه ازبکستان در مقاطع مختلف، از جمله در شرایط دشوار اخیر، همکاری مناسبی با ایران داشته است، افزود: باید از این سطح از ارتباط سیاسی و اقتصادی برای توسعه مبادلات تجاری استفاده کرد و اجازه نداد این فرصت‌ها از دست برود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه محتوای تخصصی در حوزه صادرات، ایجاد میزهای تخصصی کشورها و تقویت فعالیت‌های تحلیلی در شرکت نمایشگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف، حرکت به سمت کار حرفه‌ای‌تر، داده‌محور و اثربخش‌تر در حوزه تجارت خارجی است.

وی از فعالان اقتصادی خواست نیازها، اولویت‌ها و پیشنهادهای خود درباره بازارهای هدف، رایزنان اقتصادی و ظرفیت‌های همکاری را به مجموعه نمایشگاه‌ها و نهادهای مرتبط اعلام کنند تا برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز واقعی بخش خصوصی انجام شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز خبر داد و گفت: با توجه به استقبال فعالان اقتصادی، این رویداد می‌تواند به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نمایشگاهی خارج از تهران در حوزه تجارت خارجی تبدیل شود.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت هیئت‌های خارجی، توسعه شبکه ارتباطی تجار و استمرار اطلاع‌رسانی تخصصی از طریق کانال‌های ارتباطی و فضای مجازی، از جمله محورهای مهم این برنامه خواهد بود.

در ادامه در این نشست رحمت‌الله خرمالی، رایزن اقتصادی ایران در ازبکستان، با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد و تجارت این کشور، ازبکستان را بازاری با حجم تجارت خارجی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار توصیف کرد و گفت: این کشور در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، ساختمان‌سازی، کشاورزی، معدن، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مناطق آزاد تجاری، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

وی با اشاره به ترکیب واردات ازبکستان افزود: بخش عمده واردات این کشور را ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌ونقل، کالاهای ساخته‌شده، محصولات شیمیایی و پلیمری و سوخت و مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد؛ حوزه‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها با توانمندی‌های تولیدی ایران هم‌پوشانی دارد.

خرمالی همچنین با تشریح وضعیت رقبا در بازار ازبکستان گفت: چین، روسیه و ترکیه سه رقیب اصلی ایران در این بازار هستند.

به گفته وی، چین با حضور هزاران شرکت، اعطای تسهیلات تجاری و ایجاد مراکز متعدد فروش، نقش پررنگی در اقتصاد ازبکستان ایفا می‌کند. روسیه نیز به دلیل پیوندهای تاریخی، زبانی و اقتصادی، جایگاه تثبیت‌شده‌ای در این کشور دارد و ترکیه نیز با اتکا به اشتراکات فرهنگی و زبانی، پروازهای منظم و توافقات ترجیحی تجاری، سهم مناسبی از بازار را در اختیار گرفته است.

رایزن اقتصادی ایران در ازبکستان با بیان اینکه حجم صادرات ایران به این کشور در مقایسه با رقبا همچنان پایین است، تصریح کرد: صادرات ایران به ازبکستان در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده، در حالی که این رقم برای برخی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به مراتب بیشتر است. با این حال، رسیدن به هدف یک میلیارد دلار تجارت در افق ۲۰۲۷ دور از دسترس نیست، مشروط بر آنکه صادرکنندگان ایرانی با برنامه، قیمت‌گذاری مناسب و شناخت دقیق بازار وارد عمل شوند.

خرمالی با اشاره به روند رو به رشد مبادلات دو کشور اظهار کرد: حجم تجارت ایران و ازبکستان از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین صادرات ایران به ازبکستان در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان می‌دهد که بازار این کشور آمادگی بیشتری برای جذب کالاهای ایرانی پیدا کرده است.

رایزن اقتصادی ایران در ازبکستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت بخشی از کالاهای ایرانی از ظرفیت بالایی برای حضور در این بازار برخوردارند.

وی از محصولات شیمیایی، مواد شوینده، کفپوش‌ها، محصولات لبنی، شیر خشک، کره، پنیر، تجهیزات صنعتی، ژنراتورها، ماشین‌آلات، تجهیزات گلخانه‌ای، ترانسفورماتورها، سیم و کابل، کامپاندهای پلیمری، خرما، خوراک آبزیان و برخی میوه‌ها به عنوان اقلام دارای مزیت نام برد.

خرمالی همچنین با اشاره به ساختار تعرفه‌ای ازبکستان گفت: تعرفه گمرکی در این کشور برای برخی اقلام بین صفر تا ۳۰ درصد است و در مورد ده‌ها قلم کالا، از جمله برخی محصولات غذایی، لبنی، تخم‌مرغ، خرما، سیب، کیوی و برخی اقلام کشاورزی، تعرفه صفر اعمال شده که می‌تواند فرصت مطلوبی برای صادرکنندگان ایرانی باشد.

انتهای پیام/