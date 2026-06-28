وی تصریح کرد: این طرح که با هدف جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و کاهش مصرف انرژی اجرا می‌شود، در این ماه با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود.

خسرویی افزود: یکی از دستاوردهای مهم اجرای طرح مهتاب در خردادماه، جمع‌آوری ۲۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز بود که به کاهش تلفات انرژی کمک شایانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: با این اقدام، میزان انرژی احصا شده از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز به ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۱۹ کیلووات ساعت رسید. این میزان انرژی می‌تواند در تأمین نیازهای واقعی مشترکان مورد استفاده قرار گیرد و بر اهمیت اجرای طرح مهتاب تأکید دارد.

خسروی با اشاره به ساماندهی انشعابات برق گفت: در خردادماه امسال، چهار هزار و ۲۷۴ فقره انشعاب برق واگذار شد. این اقدام علاوه بر قانونمند شدن استفاده از برق، موجب افزایش رضایت مشترکان قانونی نیز شد.

وی در ادامه افزود: توان کاهش‌یافته در این ماه به چهار هزار و ۵۳۵ کیلووات رسید که نشان‌دهنده اثربخشی طرح مهتاب در کنترل و مدیریت مصرف انرژی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش کشاورزی اظهار کرد: در قالب این طرح، از ۹۳۸ حلقه چاه کشاورزی دارای مصارف غیرمجاز برق بازدید شد.

خسروی افزود: با توجه به اهمیت آب و برق در بخش کشاورزی، تست ۱۱ هزار و ۲۹ انشعاب چاه کشاورزی انجام شد تا اطمینان حاصل شود که منابع به درستی مدیریت می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۴۷۶ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که نشان‌دهنده تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از هدررفت انرژی است.

خسروی با بیان اینکه مقابله با تخلفات حوزه برق با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در این مدت ۵۷۳ دستگاه شمارشگر نصب، ۷۹۳ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۹۴۸ دستگاه فیوز محدودکننده نیز نصب شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این ماه کشف شد که بر ضرورت نظارت بیشتر بر مصرف انرژی و برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق تأکید دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان با اشاره به اینکه طرح «مهتاب» با هدف ایجاد برق پایدار و آینده‌ای روشن برای همه مشترکان به عنوان الگویی موفق در مدیریت مصرف انرژی شناخته می‌شود، گفت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز با همکاری شهروندان و مشترکان امیدوار است همچنان در مسیر تأمین برق پایدار گام بردارد و به تحقق اهداف خود نزدیک‌تر شود.