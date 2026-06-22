مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان خبرداد؛
رشد ۱۷۰ درصدی توسعه نیروگاههای خورشیدی در فارس / ناترازی صرفاً با احداث نیروگاه و افزایش تولید محقق نمیشود
مدیرعامل برق منطقهای فارس و بوشهر با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گفت: ناترازی صرفاً با احداث نیروگاه و افزایش تولید محقق نمیشود؛ هر چقدر ما تولید را افزایش دهیم اما مدیریت مصرف و صرفهجویی نداشته باشیم، باز هم دچار کمبود و ناترازی خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، نواب قائدی امروز یکم تیر در نشست خبری با خبرنگاران افزود: صنعت برق به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور همواره نیازمند همراهی رسانهها برای آگاهیبخشی و اصلاح الگوی مصرف بوده است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به گستره فعالیت این شرکت در دو استان فارس و بوشهر اظهار کرد: این دو استان با ۱۱.۳ درصد وسعت کشور، ۷ درصد جمعیت و ۱۰ درصد مصرف برق، در حوزه مأموریت این شرکت قرار دارند و به دلیل تنوع اقلیمی و وجود بخشهای کشاورزی و صنعتی، مدیریت شبکه در این منطقه از پیچیدگی بالایی برخوردار است.
وی افزود: حدود ۲۵۰۰ نیروی متخصص و پرتلاش در مجموعه برق منطقهای فارس به صورت شبانهروزی در سختترین شرایط جغرافیایی و آبوهوایی برای پایداری شبکه برق کشور فعالیت میکنند.
نواب قائدی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ به زیرساختهای برق گفت: پستها و خطوط انتقال در دو استان آسیب جدی دیدند اما همکاران صنعت برق در شرایطی دشوار و حتی همزمان با تهدیدات، برای حفظ پایداری شبکه در میدان حضور داشتند و توانستند خدماترسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ موافقتنامه پروژهای در دست اقدام است که از این تعداد ۵۶ پروژه فعال هستند و علیرغم محدودیتهای مالی و شرایط سخت اقتصادی، اجرای پروژهها حتی در شرایط بحرانی نیز متوقف نشده است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به برخی پروژههای اجرایی افزود: پروژههایی در شهرستان داراب، بخش کلمه بوشهر و مناطق صعبالعبور با تلاش جهادی همکاران در مدت زمان کمتر از برنامهریزی اولیه اجرا شدهاند که نشاندهنده روحیه ایثار و تعهد مجموعه است.
وی همچنین از اجرای پروژههای جدید پست و خطوط انتقال در مناطق مختلف خبر داد و گفت: علیرغم محدودیتها، پروژههای مهمی در حال اجراست که بخشی از آنها در اثر حوادث و شرایط منطقهای آسیب دیده بودند اما روند توسعه متوقف نشده است.
قائدی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک و پایدار در دستور کار جدی قرار دارد و استان فارس و بوشهر از بهترین ظرفیتها در این حوزه برخوردارند.
وی افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در این دو استان از ۹۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم که با تلاش سرمایه گذاران و همکاران در شرکت های برق فارس و شیراز با رشد ۲۳۸ درصدی به ۳۰۴ مگاوات رسیده است و پیشبینی میشود تا پایان سال به رشد ۱۲۷۰ درصدی برسد.
او همچنین درباره استان فارس گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی این استان از ۸۴ مگاوات به ۲۲۶ مگاوات افزایش یافته و این روند با رشد حدود ۱۷۰ درصدی ادامه دارد و امیدوارم تا پایان سال به رشد ۱۰۰۰ درصدی برسد.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به الگوی مصرف در استان اظهار کرد: حدود ۳۵ درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی و ۳۵ درصد مربوط به بخش کشاورزی است و همراهی این دو بخش نقش تعیینکنندهای در مدیریت مصرف دارد.
وی با تأکید بر ضرورت صرفهجویی گفت: پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق داشته باشد و تنظیم سیستمهای سرمایشی بر روی این دما باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
مدیرعامل برق منطقهای فارس افزود: مدیریت مصرف یک موضوع مهم و اساسی است و بدون همراهی مردم و اصلاح الگوی مصرف، عبور پایدار از شرایط فعلی امکانپذیر نخواهد بود.
قائدی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همکاری رسانهها تصریح کرد: برای نگهداری و پایداری شبکه انتقال و فوقتوزیع ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان هزینه میشود و این هزینهها نشاندهنده اهمیت حفظ زیرساخت برق کشور است.
امکان جزیرهای شدن شبکه برق پیشبینی شده است
قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس در پاسخ به پرسشی درباره تابآوری شبکه برق و سناریوهای مدیریت بحران اظهار کرد: ما این قابلیت را داریم که در شرایط خاص شبکه بهصورت جزیرهای نیز مدیریت شود؛ نیروهای ما کاملاً پراکنده هستند و این توانمندی وجود دارد.
مدیرعامل برق منطقهای فارس افزود: در شرایط جنگی نیز سناریوهای مختلف پیشبینی شده بود و همکاران ما در مرکز کنترل تمام تمهیدات لازم را اندیشیده بودند که اگر در نقطهای اتفاقی رخ دهد، امکان ادامه کار، بازیابی و بازگردانی شبکه وجود داشته باشد؛ بنابراین در مجموع جای نگرانی نیست.
قائدی با اشاره به مزیت اتصال شبکه سراسری گفت: شبکه سراسری بودن یک حسنها و برکاتی دارد و ما توانستیم از این ظرفیت برای پشتیبانی برخی نیروگاهها و صنایع که از مدار خارج شده بودند استفاده کنیم و آنها را ساپورت کنیم.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیز امکان مدیریت شبکه با روشهای مختلف وجود دارد و هر زمان لازم باشد میتوان تصمیمات لازم برای تغییر ساختار بهرهبرداری را بهصورت منطقی و بدون آسیب اتخاذ کرد.
وی افزود: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز موضوع پنجره واحد و تسهیل صدور مجوزها در حال پیگیری است، هرچند برخی فرآیندها به دلیل استفاده از اراضی ملی و استعلامهای دستگاههای مختلف زمانبر است.
قائدی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی گفت: اگر سرمایهگذاران واقعی و توانمند وارد میدان شوند، ما نیز آماده همکاری هستیم؛ اما گاهی دریافت مجوزها و تخصیص زمین باعث میشود برخی ظرفیتها بهصورت موقت اشغال شود و در صورت عدم اجرا، نیاز به ابطال و واگذاری مجدد وجود دارد.
وی درباره توسعه انرژیهای خورشیدی و پایداری برق نیز اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی ماهیت متغیر دارند و تولید آنها وابسته به تابش خورشید است؛ البته با توسعه ذخیرهسازها و فناوریهای جدید، این موضوع در آینده به شکل مؤثرتری مدیریت خواهد شد.
او افزود: برای پایداری شبکه، نیروگاههای سیکل ترکیبی و سایر منابع تولید نیز باید در کنار انرژیهای تجدیدپذیر توسعه پیدا کنند.
مدیرعامل برق منطقهای فارس با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: بخش زیادی از نیروگاهها توسط بخش خصوصی در حال اجراست و حتی برخی نیروگاهها تحت پوشش بانکها هستند و بهصورت غیردولتی فعالیت میکنند.
قائدی درباره خسارات ناشی از حوادث و جنگ نیز گفت: در برخی موارد مانند پستها و خطوط انتقال آسیبهایی وارد شد اما با وجود شرایط سخت، همکاران ما در میدان حضور داشتند و شبکه را پایدار نگه داشتند.
وی درباره مطالبات و تعامل با صنایع اظهار کرد: تقریباً با اکثر صنایع به توافق رسیدهایم و وصول مطالبات وضعیت مطلوبی دارد و نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس در پااسخ به سوالی درباره تامین برق پروژه شهر سلامت شیراز گفت: تأمین برق این پروژه در قالب همکاری انجام میشود و پست اصلی نیز باید توسط خود مجموعه احداث شود، اما تا زمان آماده شدن زیرساختها، همکاری موقت برای تأمین برق انجام خواهد شد.