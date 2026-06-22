بیش از ۹۷ درصد مصوبات رفع موانع تولید در فارس اجرایی شد

به گزارش ایلنا، مجید کشاورز در دویست‌وسیزدهمین جلسه کمیته تخصصی رفع موانع تولید فارس گفت: مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان‌ها و مرکز استان به‌صورت هفتگی بررسی می‌شود و روند اجرای مصوبات نیز به‌طور مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کشاورز اظهار کرد: این جلسات با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، رفع موانع اجرایی و اداری و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی برگزار می‌شود تا روند تولید در استان بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: کمیته تخصصی رفع موانع تولید به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود و در آخرین نشست، مسائل و مشکلات ۱۵ واحد تولیدی از شهرستان‌های کوار، خرامه، خرم‌بید، آباده، بیضا و سپیدان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌دقت بررسی می‌شود، گفت: برای رفع موانع موجود تصمیمات لازم اتخاذ و مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات نیز به‌طور مشخص تعیین می‌شود.

کشاورز با اشاره به روند اجرای مصوبات این کمیته تصریح کرد: بخش عمده مصوبات به مرحله اجرا رسیده و تنها حدود ۲ تا ۳ درصد آن‌ها باقی مانده است. مقرر شد در جلسه آینده، دلایل اجرایی نشدن برخی مصوبات سال جاری به‌صورت ویژه بررسی شود.

وی ادامه داد: چنانچه مشخص شود عدم اجرای مصوبه ناشی از کوتاهی یا عدم اقدام واحد تولیدی بوده، موضوع از دستور کار خارج خواهد شد؛ اما در مواردی که اجرای مصوبه نیازمند هماهنگی یا پیگیری بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی باشد، موضوع تا حصول نتیجه در جلسات بعدی دنبال می‌شود. همچنین مصوبات این کمیته برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

کشاورز با قدردانی از همکاری استانداری فارس و دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری مسائل بخش تولید، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در همین جلسات بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی تعیین می‌شود. همچنین تیم مشخصی مسئولیت پیگیری مصوبات را برعهده دارد تا روند اجرای آن‌ها با جدیت دنبال شود.

وی کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود و چالش‌های تأمین برق و گاز را از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان برشمرد و گفت: این مسائل به‌طور مستمر در جلسات کمیته مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال و پایداری تولید خاطرنشان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، تنها یک بنگاه اقتصادی آسیب نمی‌بیند، بلکه اشتغال کارگران و معیشت خانواده‌های آنان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این رو، جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از فرصت‌های شغلی موجود از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به پیگیری و حل مشکلات مطرح‌شده اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را در بازه زمانی تعیین‌شده ارائه دهند.

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