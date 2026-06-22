به گزارش ایلنا در نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اردوان اکبرپور، نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شهرک‌ها و نواحی صنعتی این دو شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عباس برنهاد افزود: در مجموع شش شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در شهرستان‌های سپیدان و بیضا ایجاد شده است. در شهرستان سپیدان، شهرک صنعتی همایجان، ناحیه صنعتی سپیدان ۳ و ناحیه صنعتی شهید جاویدی فعال هستند و علاوه بر آن، دو شهرک صنعتی غیردولتی نیز در این شهرستان فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده استقبال مناسب سرمایه‌گذاران و ظرفیت بالای منطقه در توسعه فعالیت‌های صنعتی است.

وی ادامه داد: در شهرستان بیضا نیز شهرک صنعتی ملوسجان، ناحیه صنعتی تل بیضا و شهرک صنعتی دارویی بیضا به عنوان مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعتی شهرستان در حال فعالیت و توسعه هستند که نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا می‌کنند.

شهرک صنعتی دارویی بیضا؛ مقصد جدید سرمایه‌گذاری در فارس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت شهرک صنعتی دارویی بیضا به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای استان گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های این شهرک صنعتی که در مجاورت آزادراه شیراز ـ اصفهان قرار دارد، در اولویت برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس قرار گرفته است. این شهرک به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی مناسب به محورهای ارتباطی، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی، دارویی و تجهیزات پزشکی کشور برخوردار است.

برنهاد افزود: فرآیند واگذاری اراضی در شهرک صنعتی دارویی بیضا آغاز شده و آمادگی کامل برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در رشته‌های مختلف صنعتی وجود دارد. همچنین زون تخصصی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی در این شهرک پیش‌بینی شده و امکان استقرار واحدهای مرتبط با این حوزه فراهم است.

تکمیل زیرساخت‌های برق و آماده‌سازی فاز نخست

وی اظهار داشت: خط انتقال برق شهرک صنعتی دارویی بیضا به طول ۱۴ کیلومتر و با ظرفیت ۱۴ مگاوات از پست برق بیضا اجرا شده و بخش عمده عملیات آن به پایان رسیده است. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در حال تکمیل بوده و بخش باقیمانده آن نیز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق در دست پیگیری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی فاز نخست شهرک صنعتی دارویی بیضا خبر داد و گفت: موضوع ایجاد راه دسترسی ایمن و استاندارد به این شهرک نیز به صورت ویژه در حال پیگیری است و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، این مطالبه مهم سرمایه‌گذاران هرچه سریع‌تر محقق شود.

ایجاد شهرک صنعتی جدید در سپیدان در دستور کار

وی در ادامه با اشاره به تکمیل بخش قابل توجهی از ظرفیت واگذاری اراضی در شهرک صنعتی همایجان و نواحی صنعتی سپیدان ۳ و شهید جاویدی افزود: مطالعات امکان‌سنجی، بررسی‌های فنی و اخذ استعلام‌های زیربنایی برای ایجاد یک شهرک صنعتی جدید در شهرستان سپیدان در حال انجام است تا زمینه پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی آینده شهرستان فراهم شود.

برنهاد تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای استقرار واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در شهرستان‌های سپیدان و بیضا است.

حمایت مجلس از توسعه صنعتی و اشتغال پایدار

در ادامه این نشست، اردوان اکبرپور نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای بخش صنعت در این دو شهرستان تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی شهرک صنعتی جدید در سپیدان و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های شهرک صنعتی دارویی بیضا، آمادگی خود را برای پیگیری و رفع موانع موجود از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی و ملی اعلام کرد.

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