شهرستان زرقان پیشرو در نهضت توسعه عدالت آموزشی

به گزارش ایلنا سعید نظری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: فرمانداری زرقان با مشارکت سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش زرقان با شعار «هر فصل تقدیم یک مدرسه به نظام آموزشی» تکمیل ۱۱ مجموعه آموزشی و ورزشی دانش اموزی را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه این شهرستان زرقان با سرانه آموزشی ۴.۵۱ مترمربع، پایین‌تر از میانگین ۵.۵۹ مترمربعی استان قرار دارد، ادامه داد: شهرستان زرقان در موضوع زیرساخت‌های آموزشی جز مناطق محروم استان بوده و نیازمند توسعه فضاهای آموزشی است.

نظری با قدردانی از همکاری مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس در اجرای پروژه های نهضت عدالت آموزشی گفت: مدرسه محمود افسری به عنوان نخستین مدرسه استان فارس از طرح نهضت عدالت آموزشی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر مدرسه ساز در شهر لپویی با حضور استاندار محترم فارس سال گذشته افتتاح و به بهره برداری رسید.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان زرقان از تامین مالی پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی از محل کمک‌های خیرین و مسئولیت اجتماعی صنایع خبرداد و گفت: عمده مدارس با مشارکت خیرین و یا همکاری صنایع شهرستان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی آنها ساخته می‌شود.

به گفته سرپرست فرمانداری زرقان بخشی از اعتبارات ساخت مدارس و فضاهای آموزشی نیز از محل اعتبارات دولتی در اختیار فرمانداری و نمایندگان محترم مجلس و همچنین اعتبارات نوسازی مدارس تامین گردیده است.

سعید نظری گفت: رویکرد مشارکت محور شهرستان زرقان در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی با محوریت فرمانداری، اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و جلب نظر خیرین و صنایع می‌تواند الگوی موفقی در سطح استان فارس و کشور باشد.

وی ادامه داد: شرکت پالایش نفت شیراز در همین راستا مدرسه شهدای صنعت نفت را در محله دودج زرقان احداث کرده که انشالله از مهر امسال دانش آموز پذیرش خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری زرقان افزود: هنرستان حاج محمدباقر ممیز در شهر رحمت آباد و هنرستان صادقیان در شهر زرقان نیز با مشارکت خیرین در دست ساخت است که امیدواریم با دقت نظر مدیرکل محترم نوسازی مدارس تا مهر امسال به بهره‌برداری برسد.

نظری از افتتاح مدرسه دو طبقه شهیدان مرادی در شهر زرقان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: دو مدرسه سرهنگ حقیقی در شهر زرقان و شهریار در روستای مهربان بخش رحمت آباد نیز با قریب به ۵۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است. علاوه بر این دو مدرسه حافظ و سعدی در مسکن مهر امام رضا شهر لپویی که هر کدام ۳۰ درصد پیشرفت داشته از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی معطل مانده که در تلاش هستیم این دو مدرسه را نیز امسال فعال کنیم.

وی توسعه فضای ورزشی اموزشی را از دیگر تلاشها برای عدالت آموزشی در شهرستان زرقان بر شمرد و گفت: پروژه سالن ورزشی دانش‌اموزی نشاط که بیش از ده سال معطل مانده بود، با تدبیر رییس آموزش و پرورش زرقان تکمیل و در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید.

رییس شورای آموزش و پرورش زرقان افزود: سالن ورزشی دانش اموزشی شهدای صنعت نفت نیز با مشارکت شرکت پالایش نفت شیراز در شهر زرقان همزمان با هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد. وی از تلاش‌های رییس آموزش و پرورش شهرستان زرقان قدردانی کرد و گفت: ۱۰ مدرسه ابتدایی شهرستان نیز با مشارکت خیرین و منابع دولتی به زمین چمن مصنوعی مجهز شده‌اند.

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