آغاز بکار موکب زنان جهادی نسل نو در شیراز / بانوان؛ خط مقدم تبیین فرهنگ مقاومت و سبک زندگی اسلامی
با هدف ترویج فرهنگ خدمت، توانمندسازی بانوان و مشارکت فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، موکب زنان جهادی آیندهساز نسل نو در کلانشهر شیراز برپا و فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، دبیر حزب نسل نو استان فارس در مراسم راهاندازی این موکب، به تبیین نقش محوری زنان در عرصههای اجتماعی پرداخت و گفت: بانوان در موکبها و شبهای مقاومت، نقشی چندجانبه و تعیینکننده ایفا میکنند و در واقع، خط مقدم خدمات اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب میشوند.
ناصر پیخجسته، هماندیشی، گفتمانسازی و آشنایی با فرهنگ مقاومت را از ضرورتهای امروز دانست و افزود: ولایتمداری بانوان، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تربیت نسل آینده به عنوان مربیان فردا، از اصلیترین اهداف برپایی این موکب است تا با الهام از مکتب اهلبیت (ع)، مسیری روشن برای دختران ایرانزمین ترسیم شود.
در ادامه، مریم شیاری، عضو شورای نسل نو استان فارس، این موکب را نمادی از عزم و اراده مؤمنانه زنان انقلابی خواند و تصریح کرد: زنان آیندهساز ایران اسلامی با حرکت در مسیر خدمترسانی، در پی ساختن فردایی مقتدر برای کشور هستند.
وی بیان داشت: این موکب محدودیتی برای پذیرش ندارد و تمامی بانوان و دختران در گروههای سنی مختلف میتوانند هر شب از خدمات متنوع آن بهرهمند شوند.
شیاری با اشاره به جزئیات فعالیتهای این مرکز اظهار داشت: موکب بانوان جهادی نسل نو تنها یک ایستگاه پذیرایی نیست، بلکه به عنوان یک پایگاه شامل بخشهای مشاوره خانواده، پاسخگویی به سوالات، کارگاههای تربیتی و تبادل ایده فعالیت میکند.