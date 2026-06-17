همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه فارس برگزار می شود/ از نذر طلا تا گرامیداشت شهدای کودک

به گزارش ایلنا، شاهرخ صبوری امروز۲۷خرداد در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، این مراسم رأس ساعت ۱۰ صبح در روز جمعه، چهارم محرم‌الحرام برابر با ۲۹ خردادماه با حضور مادران و شیرخوارگان در نقاط مختلف استان فارس و با محوریت حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: مادران در این مراسم فرزندان شیرخوار خود را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) تقدیم کرده و نذرنامه ویژه همایش را قرائت خواهند کرد.

صبوری با اشاره به برنامه‌های محوری گفت: امسال نیز بیانیه بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده قرائت می‌شود و مادران همراه فرزندان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این آیین، یاد شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای کودک و شیرخوار گرامی داشته می‌شود و شهدای استان فارس و شهرستان لامرد نیز مورد توجه ویژه قرار دارند.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) فارس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: در این نبرد، کودکان و شیرخوارگان مظلوم بسیاری به شهادت رسیدند و یاد آنان در مراسم امسال زنده نگه داشته می‌شود.

صبوری گفت: خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم حضور دارند و از آنان تجلیل خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت دینی کودکان افزود: فعالیت‌های فرهنگی نباید محدود به یک همایش باشد و باید از دوران شیرخوارگی برای رشد معنوی نسل آینده برنامه‌ریزی شود.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) فارساز استقرار ایستگاه‌های پزشکی رایگان در محل برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با همکاری گروه‌های جهادی، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت استان، ۵ایستگاه تخصصی پزشکی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) مستقر خواهند شد. همچنین در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌ها نیز خدمات پزشکی رایگان به مادران و کودکان ارائه می‌شود.

وی همچنین به اجرای چند پویش فرهنگی در حاشیه این مراسم اشاره کرد و گفت: پویش «من به اسمم افتخار می‌کنم» ویژه خانواده‌هایی است که نام شهدای کربلا و یاران امام حسین (ع) را برای فرزندان خود انتخاب کرده‌اند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی تعیین‌شده ثبت‌نام کنند و از میان شرکت‌کنندگان، برگزیدگانی انتخاب و تقدیر خواهند شد.

معاون عمرانی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) نیز با اشاره به فعالیت‌های ستاد مردمی پشتیبانی و حمایت در ایام جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این ستاد با بهره‌گیری از هشت کمیته تخصصی شامل مواسات، بهداشت و درمان، آموزش، امور مساجد، اجرایی، هماهنگی، علمی و پژوهشی، جهاد تبیین، رسانه و تولید محتوا و همچنین برنامه‌ریزی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه حمایت از رزمندگان و اقشار آسیب‌دیده انجام داده است.

علیرضا صحرائیان، افزود: تمامی کمیته‌ها در طول این ایام حتی در روزهای تعطیل و مناسبت‌هایی همچون عید غدیر بدون وقفه فعال بودند و در نتیجه آن، مشارکت گسترده مردم در پشتیبانی از رزمندگان شکل گرفت.

صحرائیان ادامه داد: در یکی از مراحل، هشت تریلی حامل اقلام مردمی از شیراز و مقابل حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) به مناطق عملیاتی و جزایر جنوبی کشور اعزام شد.

معاون عمرانی حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به اقدامات حمایتی گفت: علاوه بر پشتیبانی از جبهه مقاومت، برنامه‌هایی برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، مجروحان، منازل آسیب‌دیده و رزمندگانی که از خانواده‌های خود دور بودند اجرا شد.

وی افزود: بسته‌های معیشتی نیز در منازل خانواده‌های رزمندگان و یگان‌های مختلف توزیع شد.

صحرائیان همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی پس از شهادت سردار سلامی اظهار کرد: پشتیبانی از مجموعه‌های انتظامی، نیروهای مسلح، نیروی دریایی و سایر بخش‌های دفاعی کشور در این مقطع انجام شد.

راه‌اندازی پویش «نذر طلا» در ایام محرم

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی گفت: این مراسم با همکاری مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) برگزار می‌شود و در کنار آن پویش «نذر طلا» برای کمک به سلامت کودکان، نوزادان و مادران راه‌اندازی شده است.

به گفته صحرائیان، بخشی از کمک‌های این پویش برای حمایت از رزمندگان و همچنین بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ از جمله احداث و بازسازی بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز نظامی و انتظامی هزینه خواهد شد.

او در پایان با قدردانی از مشارکت مردم و خیران گفت: همراهی مردم در این برنامه‌ها، برگ زرینی در افتخارات استان فارس و شهر شیراز است.

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