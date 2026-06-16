مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد خبرداد؛
تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به هاب پنجم پتروشیمی کشور
جذب سرمایهگذاری داخلی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تشریح جزئیات عملکرد، پروژهها، سرمایهگذاریها و شرایط مدیریتی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، گزارشی جامع از وضعیت این منطقه در سال گذشته و مجموعه اقدامات انجامشده در حوزههای عمرانی، صنعتی، زیرساختی، انرژی، اشتغال و مدیریت بحران ارائه کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه لامرد با تشریح وضعیت پروژههای اجرایی گفت: ۱۱ پروژه عمرانی طی سال گذشته در منطقه ویژه لامرد به مرحله تحویل موقت، تحویل قطعی و خاتمه قرارداد رسیده و عملاً از چرخه اجرا خارج و به سازمان مربوطه تحویل داده شده است. این پروژهها شامل حوزههای راه و باند، امنیت سایت، انتقال نیرو و انرژی، زیرساختهای نیروگاهی، تصفیهخانهها، شبکههای گازرسانی و شبکههای آب و فاضلاب بوده است.
وی تأکید کرد: در پایان سال گذشته هیچگونه مطالبات معوق پیمانکاری در منطقه وجود نداشت و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، نوسانات بازار، مشکلات شبکه بانکی و شرایط جنگی، تمامی مطالبات پیمانکاران تا روزهای پایانی اسفند ماه بهطور کامل تسویه شد.
برهانی نائینی افزود: در حوزه نیروی انسانی نیز هیچ نیروی کارگری، پیمانکاری یا مشاورهای در منطقه دارای مطالبات معوق نیست و حقوق، مزایا و دستمزدها بهطور کامل و منظم پرداخت شده است. این موضوع از نگاه مدیریت منطقه یکی از شاخصهای مهم ثبات مالی و اداری محسوب میشود.
جذب سرمایهگذاری داخلی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی
وی در ادامه به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد، تأمین برق پایدار بهویژه در فصل گرم سال و پشتیبانی از صنایع بزرگ بهخصوص صنعت آلومینیوم است. در همین راستا، سرمایهگذاری داخلی برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی با حجم سرمایهگذاری حدود ۱۰۰ میلیون یورو جذب شده است.
به گفته برهانی نائینی، زمین پروژه تحویل شده، بخشی از تجهیزات وارد گمرک منطقه شده و بخش دیگری نیز در حال انتقال از خارج کشور است.این پروژه در شرایط بسیار دشوار و حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشد و با وجود اینکه سرمایهگذار در مقطعی قصد انتقال پروژه به کشور دیگری را داشت، با اقدامات تسهیلگرانه منطقه ویژه اقتصادی لامرد، اجرای پروژه در این منطقه تثبیت شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به پروژه دایک میانی گفت: این پروژه پس از چند سال توقف، مجدداً فعال شده و در حال اجراست. برآورد اولیه آن حدود۱۷۰۰ میلیارد تومان است و از مهمترین پروژههای زیرساختی در حوزه ایمنی، کنترل سیلاب و توسعه پایدار منطقه به شمار میرود. این طرح علاوه بر افزایش ایمنی سایت، ظرفیت ایجاد بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم را نیز فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه لامرد همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال گفت: در مجموع بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه ایجاد شده که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به نیروهای بومی استان فارس است.در برخی صنایع بزرگ از جمله صنعت آلومینیوم، سهم نیروهای بومی به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
جلوگیری از خسارت در جریان سیلابهای جنوب کشور
وی با اشاره به مدیریت بحران در سال گذشته اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان سیلابهای جنوب کشور بدون هیچگونه خسارت جدی مدیریت شد و اقدامات پیشگیرانه از بروز آسیب جلوگیری کرد. همچنین در شرایط جنگی اخیر نیز، با وجود وقوع حملات و شرایط سخت امنیتی، فعالیت منطقه حتی برای یک روز متوقف نشد.
برهانی نائینی در توضیح شرایط جنگی گفت: در روز نخست جنگ رمضان، شهر لامرد نیز مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از شهروندان به شهادت رسیدند، اما با وجود این شرایط، گمرک، حراست، ورودیها، واحدهای صنعتی، بخش سرمایهگذاری و سایر بخشهای عملیاتی منطقه به فعالیت خود ادامه دادند و روند فعالیتها بدون توقف ادامه یافت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به موضوع تأمین مواد اولیه صنایع گفت: با پیشبینی شرایط جنگی، ذخیره ششماهه مواد اولیه برای صنایع بهویژه صنعت آلومینیوم جنوب ایجاد شد. همچنین انبارها و سولهها برای دپوی مواد اولیه در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفت و گمرک منطقه بهصورت ۲۴ ساعته فعال شد. نتیجه این اقدامات آن بود که تولید در صنعت آلومینیوم کشور بدون وقفه ادامه یافت.
برهانی نائینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محیط زیست اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار ایستگاه پایش آنلاین کیفیت هوا در منطقه ویژه لامرد با حضور رئیس سازمان محیط زیست افتتاح شده و اطلاعات آن بهصورت برخط در اختیار مردم، فرمانداری و دستگاههای نظارتی قرار دارد. در صورت عبور هر واحد صنعتی از حدود استانداردهای تعیینشده، فعالیت آن واحد بلافاصله متوقف خواهد شد.
برهانی نائینی با اشاره به اهمیت تأمین آب در دوره ساخت و بهرهبرداری صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد اظهار داشت: در حال حاضر تأمین آب مورد نیاز سرمایهگذاران در دوره ساخت تضمین شده و در دوره بهرهبرداری نیز صنایع بزرگی همچون صنایع آلومینیوم جنوب، پتروشیمیها و برخی واحدهای صنعتی دیگر از این منطقه آب دریافت میکنند که در برخی موارد شامل آب با کیفیت بالا و حتی آب شیرین با تعرفه متفاوت است.
وی افزود: با توجه به برنامه توسعهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد و استقرار صنایع در سطح ۸۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه، حدود ۳۰ درصد این پهنه تاکنون ساخته شده و بر اساس برنامهریزی انجام شده این میزان تا پایان سال جاری به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید.
به گفته وی، در این بازه زمانی تأمین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما برای افقهای بعد از سالهای ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹ نیاز به تأمین پایدار آب غیرمتعارف از جمله آب دریا وجود دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به پروژه انتقال آب از خلیج فارس تصریح کرد: این پروژه در سالهای اخیر با موفقیت نسبی در تأمین منابع مالی، اخذ مصوبات صندوق توسعه ملی و دریافت مجوزهای قانونی از رکود خارج شده و وارد فاز اجرایی شده است.
خرید تضمینی آببرای رفع نگرانی سرمایهگذاران نهایی شده است
وی افزود: خرید تضمینی آب توسط منطقه ویژه اقتصادی لامرد از مجری پروژه نیز برای رفع نگرانی سرمایهگذاران نهایی شده و پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.با این حال، سرعت اجرای پروژه کمتر از انتظار است و در حال حاضر اثر آن هنوز به منطقه لامرد نرسیده است، زیرا عملیات اجرایی از منطقه ویژه پارسیان آغاز شده و بخشهایی از لولهگذاری و زیرساختها در حال انجام است.
برهانی نائینی تأکید کرد: اولویت فاز نخست، احداث تصفیهخانه و سپس انتقال آب به مناطق هدف از جمله لامرد است.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی موازی برای تأمین آب افزود: در کنار پروژه فراآبرسان، مذاکراتی با شرکت آب و فاضلاب انجام شده تا با نوسازی شبکههای فرسوده و کاهش بیش از ۶۰ درصدی هدررفت آب در شهرستانهای اطراف، بخشی از آب صرفهجویی شده به منطقه ویژه اقتصادی لامرد اختصاص یابد.
او این طرح را «پلن B » منطقه عنوان کرد و گفت: مطالعات آن توسط مشاور معرفیشده از سوی آبفا انجام شده، بودجه اولیه آن نیز از سازمان برنامه تخصیص یافته و مذاکرات نهایی برای آغاز اجرا در حال انجام است. وی افزود: در صورت اجرای این طرح، سرعت تأمین آب مورد نیاز منطقه به مراتب بیشتر از پروژه فراآبرسان خواهد بود.
جذب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری داخلی در حوزه نیروگاهی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در ادامه به جذب سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: پیش از جنگ اخیر منطقهای، هیئتهایی از کشورهای بحرین، قطر و امارات برای سرمایهگذاری به منطقه مراجعه کرده بودند و برخی از آنها نیز دارای فعالیت اقتصادی موفق در منطقه هستند.
برهانی نائینی از جذب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری داخلی در حوزه نیروگاهی در سال گذشته خبر داد و گفت: این سرمایهگذاریها با تسهیلگری منطقه ویژه از جمله اخذ مجوزهای زیستمحیطی، تأمین زمین و تسهیل فرآیندهای گمرکی انجام شده است.
تبدیل لامرد به هاب پنجم پتروشیمی کشور
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین برای نخستین بار از توافق با NPC برای تبدیل لامرد به «هاب پنجم پتروشیمی کشور» خبر داد و گفت: این توافق با هدف افزایش تابآوری صنعتی، تنوعبخشی به صنایع و جلوگیری از تمرکز صرف بر یک صنعت در منطقه انجام شده است.
وی تأکید کرد: توسعه همزمان زیرساختهای آب، برق و انرژی در کنار جذب سرمایهگذاریهای صنعتی، مسیر اصلی توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد است و این منطقه بهزودی به یکی از قطبهای مهم صنعتی و انرژی کشور تبدیل خواهد شد.