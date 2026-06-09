همزمان با هشتاد و چهارمین جهش عمرانی شیراز؛
ایستگاه آتش نشانی شماره ۲۷ در شیراز افتتاح شد/ با وجود تحریمها، هیچ پروژهای در شیراز متوقف نشده است
همزمان با هشتاد و چهارمین جهش عمرانی شیراز از پروژه های خدمات شهری، عمرانی و زیربنایی در سطح منطقه ۹ شهرداری شیراز، ایستگاه آتش نشانی شماره ۲۷ امروز ۱۹ خرداد با اعتباری بالغ بر۱۱۳ میلیاردتومان به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا، شهردار شیراز با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت شهری به توسعه ایستگاههای آتشنشانی صرفاً ساخت یک ساختمان نیست، گفت: هدف اصلی، حفظ جان، آرامش و امنیت شهروندان است و مجموعهای از زیرساخت، تجهیزات، نیروی انسانی، آموزش و فناوری در کنار هم زنجیره خدمترسانی ایمن را شکل میدهند.
محمدحسن اسدی اظهار کرد: زمینی که امروز این ایستگاه در آن احداث شده، سالها پیش زمینی بلااستفاده و به وسعت ۲۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع بود که شهرداری آن را خریداری کرد و پس از تهیه طرح تفکیکی، زمینه توسعه این محدوده فراهم شد. در این طرح، سرانههای خدماتی نیز پیشبینی شد که یکی از مهمترین آنها احداث این ایستگاه آتشنشانی بود و امروز این مجموعه به مردم، بهویژه ساکنان زاگرس شرقی، باهنر جنوبی، هویزه و محلات اطراف تقدیم میشود.
وی با اشاره به روند توسعه منطقه ۹ شهرداری شیراز افزود: امروز برای دومین بار در سال جاری پروژههای این منطقه افتتاح میشود. حدود یک ماه و نیم قبل نیز پارک مادر و کودک و تعدادی از پروژههای عمرانی منطقه به بهرهبرداری رسید.
اسدی با بیان اینکه ایستگاه آتشنشانی تنها یک ساختمان نیست، تصریح کرد: ساختمان یکی از پیشنیازهای خدمترسانی است، اما تجهیز ایستگاه، تأمین نیروی انسانی، خودروهای عملیاتی، آموزش نیروها و سایر الزامات، مجموعهای از عوامل مؤثر در ارائه خدمات مطلوب هستند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر، حفظ آرامش مردم است. امروز سخن از جان مردم، امنیت و رفع دغدغههای شهروندان است. شیراز پیش از این ۲۴ ایستگاه آتشنشانی داشت و در این دوره ساخت ۱۰ ایستگاه آغاز شد که تاکنون ۷ ایستگاه به بهرهبرداری رسیده است.
شهردار شیراز با قدردانی از معاونتهای مختلف شهرداری گفت: تحقق این پروژه حاصل یک کار جمعی بود. معاونت فنی و عمرانی، معاونت مالی و اقتصادی، معاونت خدمات شهری، سازمان آتشنشانی، معاونت شهرسازی، معاونت برنامهریزی و سایر بخشها هر یک نقش مهمی در اجرای این طرح داشتند و تلاش ما تکمیل زنجیره خدمات ایمنی در شهر است.
اسدی با اشاره به توسعه تجهیزات نوین آتشنشانی اظهار کرد: حدود یک ماه پیش از بزرگترین بالابر ۵۶ متری جنوب کشور رونمایی شد و مقدمات استفاده از فناوری پهپادهای آتشنشان نیز فراهم شده است که بهزودی وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد.
وی تأکید کرد: هدفگذاری مدیریت شهری این است که شیراز به ایمنترین شهر کشور تبدیل شود و توسعه ایستگاههای آتشنشانی تنها یکی از اقدامات در این مسیر است.
شهردار شیراز با اشاره به پروژههای عمرانی جنوب شهر گفت: اجرای پروژههای عمرانی، خدمات شهری و ایمنی، تحولی جدی در مناطق جنوبی شیراز ایجاد کرده است. کمتر از یک هفته پیش تقاطع غیرهمسطح حضرت آیتالله اصطهباناتی در جنوب شرق شیراز افتتاح شد و امروز این منطقه نسبت به سه سال قبل قابل مقایسه نیست. احداث بزرگراهها، تقاطعها و محورهای ارتباطی جدید، چهره این بخش از شهر را متحول کرده است.
اسدی ادامه داد: برخی مناطق شهر امروز برای سوم، چهارم و حتی پنجمین بار میزبان مراسم افتتاح پروژههای شهرداری هستند که نشاندهنده استمرار روند خدمترسانی است.
وی از پایان عملیات اجرایی زیرگذر شهید فریدون عباسی خبر داد و افزود: این پروژه اکنون آماده افتتاح است. همچنین تصفیهخانه فاضلاب محلی که اجرای آن در بسیاری از کلانشهرها به دلیل هزینههای سنگین متوقف مانده، در شیراز به پایان رسیده و پارک آبی نیز طی دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه خدمت به مردم مهمترین وظیفه مدیریت شهری است، اظهار کرد: همانگونه که امام شهیدمان فرمودند، مبارزه واقعی با استکبار از مسیر خدمت به مردم میگذرد.
اسدی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره وحدت و انسجام افزود: امروز همه باید ببینند چه کسانی در مسیر وحدت و همدلی حرکت میکنند و چه کسانی با ایجاد تفرقه، انتشار مطالب نادرست و حاشیهسازی، به دنبال خدشهدار کردن انسجام جامعه هستند.
وی ادامه داد: کار کردن در شرایط فعلی بسیار دشوار اما شیرین است. طی ۴ سال گذشته کشور با جنگ اقتصادی، تحریمها و تورم شدید مواجه بوده و بسیاری از تجهیزات مورد نیاز، از جمله تجهیزات آتشنشانی، وارداتی هستند و حتی در صورت تأمین منابع مالی نیز واردات آنها با دشواری انجام میشود.
شهردار شیراز تصریح کرد: با وجود همه این محدودیتها، مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر هیچ پروژهای را متوقف نکردهاند و هیچگاه مشکلات اقتصادی را بهانه تعطیلی طرحهای عمرانی قرار ندادهاند.
اسدی تأکید کرد: مدیریت شهری از ورود به حاشیهها، عامل استمرار خدمترسانی بوده است. ما به خاطر مردم حاضر نیستیم وارد هیچ جریان حاشیهای شویم و مسیر خدمت را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه شناخت دوست و دشمن شهر نیازمند بصیرت است، گفت: باید با درس گرفتن از تاریخ، مسیر وحدت، همدلی و خدمت را دنبال کنیم. مدیریت شهری به مردم شیراز، یاوران شورا و کارکنان خدوم شهرداری افتخار میکند و همه تلاش خود را برای توسعه و آبادانی شهر به کار خواهد گرفت.
افتتاح ایستگاه آتشنشانی منطقه ۹، امنیت و آرامش را به خانههای مردم میآورد
عضو و ناظر شورای اسلامی شهر در منطقه ۹ شهرداری شیراز نیز با بیان اینکه افتتاح ایستگاه جدید آتشنشانی تنها اضافه شدن یک ساختمان به شهر نیست، گفت: این پروژه امنیت، آرامش و اطمینان خاطر را به خانههای بیشتری از شهروندان منطقه ۹ هدیه میدهد.
سیده مریم حسینی اظهار کرد: امروز برای منطقه ۹ روزی مبارک است؛ نه به این دلیل که ساختمانی به بناهای شهری اضافه شده، بلکه به این دلیل که امنیت و آرامش بیشتری برای خانوادههای ساکن این منطقه فراهم میشود.
وی با اشاره به روند توسعه منطقه ۹ تصریح کرد: در این منطقه شاهد فعالیتهایی هستیم که روز به روز عقبماندگیهای شهری را کاهش داده و منطقه را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به یکی از مشکلات قدیمی منطقه گفت: یکی از نقاط ضعف ما در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، معضل آبهای سطحی بود که سالها مردم با آن دست و پنجه نرم میکردند. امروز علاوه بر افتتاح این ایستگاه، ۹۴۰ متر لولهگذاری نیز به بهرهبرداری میرسد؛ در حالی که طی سه سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر لولهگذاری در این منطقه انجام شده است.
حسینی با یادآوری مشکلات سالهای گذشته اظهار کرد: دو تا سه سال پیش با کمترین میزان بارندگی، مردم این محله با مشکلات بسیار جدی در رفتوآمد و حتی آبگرفتگی منازل مواجه بودند.
وی ادامه داد: با افتتاح این پروژههای لولهگذاری، مناسبسازی معابر و بهرهبرداری از ایستگاه آتشنشانی با حضور نیروهای آموزشدیده و توانمند، میانگین زمان امدادرسانی در حوادث به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این موضوع به معنای انتقال امنیت و آرامش بیشتر به خانههای مردم است.
عضو و ناظر شورای اسلامی شهر در منطقه ۹ شهرداری شیراز گفت:طی دو تا سه هفته آینده نیز شاهد افتتاح و کلنگزنی پروژههای متعدد دیگری در منطقه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه منطقه ۹ همانند سایر مناطق شهرداری با پویایی در مسیر خدمترسانی حرکت میکند، اظهار کرد: امروز شهرداری شیراز مجموعهای پرتلاش است که تلاش میکند همه ابعاد پیشرفت شهر را مورد توجه قرار دهد، زیرا شهر یک زیستگاه است و باید به گونهای ساخته شود که مردم بتوانند در آن زندگی سالم و باکیفیتی داشته باشند؛ از این رو شهر نیازمند رشد همهجانبه است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: امروز مدیران شهری به دنبال بهانه برای انجام ندادن کار نیستند و این جای شکر دارد. عملکرد مجموعه شهرداری نشان میدهد که خدمت به مردم در اولویت قرار گرفته است.
حسینی با تأکید بر لزوم توجه به خانواده در برنامهریزیهای شهری گفت: در نگاه اسلامی، مردم صرفاً شهروندانی نیستند که در ازای پرداخت عوارض یا مالیات خدمات دریافت کنند، بلکه خانوادهها مخاطب اصلی مدیریت شهری هستند. از این رو هر تصمیمی که برای شهر گرفته میشود باید با این معیار سنجیده شود که آیا به تقویت بنیان خانواده کمک میکند یا آن را تضعیف خواهد کرد.
وی افزود: در طراحی بوستانها، حملونقل عمومی و سایر خدمات شهری باید همه اعضای خانواده از جمله کودکان، مادران، سالمندان و سایر اقشار جامعه دیده شوند. در جهانبینی اسلامی، خانواده مهمترین رکن شهرسازی است.
عضو و ناظر شورای اسلامی شهر در منطقه ۹ با قدردانی از شهردار شیراز با اشاره به برخی انتقادها نیز گفت: متأسفانه در کنار این مسیر رو به رشد، افرادی نیز هستند که به دلیل کمکاری و نداشتن برنامه، با سخنان و فضاسازیهای غیرواقعی تلاش میکنند افکار عمومی را منحرف کنند، اما مردم عملکردها را به خوبی میبینند، رصد میکنند و قضاوت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: شورا و شهرداری خود را پاسخگوی مردم میدانند، نه پاسخگوی منافع گروههای خاص. کسانی که برای جبران ضعف عملکرد خود صرفاً به تبلیغات و سخن گفتن متوسل میشوند، باید بپذیرند که خدمت واقعی ملاک قضاوت مردم است.
تعداد ایستگاههای آتشنشانی تا پایان امسال به ۲۹ ایستگاه میرسد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان اینکه ارتقای ایمنی شهری و افزایش تابآوری از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است، گفت: بر اساس طرح جامع آتشنشانی، کلانشهر شیراز باید تا سال ۱۴۲۵ به ۴۱ ایستگاه آتشنشانی برسد.
هادی عیدیپور با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار شیراز و مجموعه شهرداری منطقه ۹ اظهار کرد: طرح جامع آتشنشانی که از سوی شورای ششم ابلاغ شده، در ۱۰ فصل تدوین شده است که یکی از مهمترین بخشهای آن توسعه ایستگاههای آتشنشانی است.
وی افزود: در حال حاضر ایستگاه شماره ۲۷ آتشنشانی به بهرهبرداری رسیده و جا دارد از شهردار منطقه ۹، معاون عمرانی و مجموعه همکاران این منطقه که بیشترین زحمات را برای احداث این ایستگاه متحمل شدند، قدردانی کنم. سازمان آتشنشانی نیز در کنار این مجموعه تلاش کرد تا در اجرای پروژه همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به ویژگیهای این ایستگاه گفت: این ایستگاه در مقیاس متوسط احداث شده و مأموریت آن ارائه خدمات امداد و نجات و اطفای حریق است. همچنین با توجه به استقرار در محدوده شهرکهای اطراف و کمربندی، نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد داشت.
عیدیپور ادامه داد: ایستگاههای عدالت، میانرود، والفجر و امیرکبیر در اطراف این محدوده قرار دارند، اما با توجه به مطالعات طرح جامع و ضرورت کاهش زمان دسترسی به استانداردهای تعیینشده، احداث این ایستگاه در این نقطه ضروری بود.
وی با اشاره به رویکردهای اصلی سازمان آتشنشانی تصریح کرد: در این سازمان سه محور اصلی شامل توسعه تجهیزات و امکانات، زیرساختها و نیروی انسانی دنبال میشود که افتتاح این ایستگاه بخشی از توسعه زیرساختهای مورد نیاز است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: میزان خرید تجهیزات آتشنشانی نسبت به سه سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافته که این موضوع بر اساس آمار و ارقام قابل استناد است.
وی افزود: ایستگاه شماره ۲۷، هفتمین ایستگاه است که در دوره ششم مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر شیراز به بهرهبرداری میرسد و برنامهریزی شده است تا پایان امسال تعداد ایستگاههای آتشنشانی کلانشهر شیراز به ۲۹ ایستگاه افزایش یابد.
عیدیپور همچنین با اشاره به تقویت سرمایه انسانی سازمان گفت: با پیگیریهای انجامشده، ۳۲۸ نیروی جدید جذب سازمان شدهاند و هماکنون در شیفتهای عملیاتی مشغول خدمت هستند.
وی تأکید کرد: در تمامی شاخصهایی که برای سازمان آتشنشانی تعیین شده بود، اقدامات مؤثری انجام گرفته و گامهای مهمی در مسیر ارتقای ایمنی شهری و افزایش تابآوری کلانشهر شیراز برداشته شده است.