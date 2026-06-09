درخشش تیراندازان دانشگاه شیراز در مسابقات منطقه ۷ کشور

به گزارش ایلنا، این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی دانشگاه شیراز و در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر (در دو بخش دختران و پسران) برگزار شد، با سیطره کامل تیراندازان میزبان بر سکوهای قهرمانی همراه بود.