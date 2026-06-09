خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش تیراندازان دانشگاه شیراز در مسابقات منطقه ۷ کشور

درخشش تیراندازان دانشگاه شیراز در مسابقات منطقه ۷ کشور
کد خبر : 1796373
لینک کوتاه کپی شد.

ورزشکاران دانشگاه شیراز در مسابقات تیراندازی انتخابی هفدهمین دوره المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان منطقه ۷ کشور، با کسب تمامی عناوین قهرمانی تیمی و چندین نشان انفرادی، اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایلنا، این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی دانشگاه شیراز و در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر (در دو بخش دختران و پسران) برگزار شد، با سیطره کامل تیراندازان میزبان بر سکوهای قهرمانی همراه بود.

در بخش دختران تیم‌های دانشگاه شیراز موفق شدند در هر دو رشته تپانچه و تفنگ بادی بر سکوی نخست بایستند.

  • تپانچه تیمی: تیم دانشگاه شیراز (زینب زمانیان، زهرا جلالی و فاطمه جداخانی) مقام اول را کسب کرد و زهرا جلالی در بخش انفرادی نیز بر سکوی نخست ایستاد.
  • تفنگ تیمی: تیم دانشگاه شیراز (مریم محمدی، مرضیه بابایی و آناهیتا جاویدانه) قهرمان شد؛ در بخش انفرادی نیز مریم محمدی به مقام دوم و آناهیتا جاویدان به مقام سوم دست یافتند.

درخشش تیراندازان دانشگاه شیراز در مسابقات منطقه ۷ کشور

تیراندازان پسر دانشگاه شیراز نیز با عملکردی درخشان، عناوین برتر تیمی و انفرادی را از آن خود کردند.

  • تفنگ بادی: در بخش انفرادی محمدحسین محمدی و محمدرضا مهدوی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند؛ همچنین تیم دانشگاه شیراز (محمدحسین محمدی، محمدرضا مهدوی و رضا زارع) موفق به کسب مقام اول تیمی شد.
  • تپانچه بادی: در بخش انفرادی علی تاجدینی و علی ثقفی جایگاه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و در بخش تیمی نیز، تیم دونفره علی تاجدینی و علی ثقفی بر سکوی نخست ایستاد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی