آغاز به کار کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین حسینی در فارس
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس، از آغاز رسمی فعالیتها و برنامهریزیهای کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین حسینی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی استوان با تشریح برنامههای عملیاتی این کمیته برای مراسم اربعین ۱۴۰۵ اظهار داشت: مقدمات و تدارکات اجرایی بهمنظور جابهجایی و خدمترسانی مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از دهم ماه صفر آغاز شده و تا بیستودوم این ماه (مصادف با سوم تا پانزدهم مردادماه سال جاری) تداوم خواهد داشت.
معاون حملونقل اداره کل راهداری فارس با اشاره به تحلیل دادهها و تجربیات سنوات گذشته افزود: با توجه به پیشبینی افزایش چشمگیر تعداد زائران در اربعین امسال و شور و اشتیاق وصفناپذیر مردم ولایتمدار استان فارس، تمهیدات ویژهای در تمامی بخشهای حوزه حملونقل جادهای اندیشیده شده است. این اداره کل با بسیج تمامی ظرفیتها و هماهنگی میاندستگاهی، در تلاش است تا سفری ایمن، راحت و معنوی را برای زوار گرامی فراهم سازد.
استوان در ادامه از پیگیریهای ویژه برای تأمین ناوگان مورد نیاز خبر داد و گفت: در هفته جاری، جلسات تخصصی متعددی با هدف بهرهمندی حداکثری از ظرفیت ناوگان اتوبوسی در اختیار کارخانجات و صنایع استان برگزار شده است تا خللی در روند جابهجایی زائران ایجاد نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نخستین جلسه کمیته حملونقل و سوخت ستاد استانی اربعین حسینی ۱۴۰۵ نیز با حضور مدیران ارشد استانی و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در محل این اداره کل برگزار شد. جزئیات و مصوبات این جلسه بهمنظور تنویر افکار عمومی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.