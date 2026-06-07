مدیرکل ارشاد فارس خبر داد؛
برگزاری سوگواره ملی تعزیه با محوریت شهدای لامرد/ تأکید بر نقش هنر با تعزیه خوانی در روایتگری جنگ علیه ایران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بر ضرورت اجرای یک طرح «مهندسی فرهنگی» در این شهرستان تأکید کرد و از برنامههای جدید برای ترکیب هنر تعزیه، موسیقی و ادبیات با روایتگری حماسه مقاومت و تجلیل از ایثارگری شهدا خبر داد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، امام جمعه، فرماندار شهرستان لامرد و نماینده مردم شهرستانهای لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مهدی رنجبر با اشاره به اهمیت راهبردی این جلسه اظهار داشت: حضور در این نشست بنا به دستور ویژه استاندار فارس و مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.
رنجبر با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای فرهنگی منطقه تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، ایجاد یک تحول بنیادین و رقم خوردن اتفاقات مثبت در نقشه و مهندسی فرهنگی استان با محوریت شهرستان لامرد است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود، یادآور شد: کمیته شورای فرهنگ عمومی استان میتواند حمایتهای گستردهای از دبیرخانه و قرارگاهی سوگواره ملی تعزیه لامرد بهعمل آورد.
رنجبر تأکید کرد: این شورا امروز گرد هم آمده است تا بستری برای روایتگری حماسه مقاومت در برابر تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی به ایران عزیزمان فراهم کند؛ حماسهای که با شهادت رهبر معظم و بیست و دو شهدای گرانقدر همراه ایشان آغاز شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به اهمیت بازنمایی شجاعت و جانفشانیها، از نمونههای بارز ایثارگری و نقش خانوادههای شهید در حفظ این میراث سخن گفت و افزود: ما در نظر داریم هنر تعزیه را با سایر رشتههای هنری از جمله نمایش، موسیقی و شعر درآمیزیم تا روایتگری از آداب جنگ و حماسههای بزرگ را با نگاهی عمیقتر به انجام برسانیم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله فرهنگی با تبلیغات دشمن توسط،قشر خاکستری جامعه، بر اهمیت استفاده از هنر برای نمایش حقیقتهای تاریخی و معاصر تأکید کرد.
رنجبر در ادامه افزود: امسال، سوگواره تعزیه ملی را با محوریت شهدای لامرد برگزار خواهیم کرد.
در این سفر، دبیر شورای فرهنگ عمومی، ضمن اشاره به دیدار اخیر خود و همراهان خبرنگارش با ده خانواده از شهدای لامرد، از پروژههای فرهنگی آینده خبر داد.
رنجبر اظهار داشت: قرار است به تدوین کتابهایی با قلم نویسندگان بزرگ ادبیات کشور مبادرت ورزیم تا رنج و حماسه شهدایمان را به تصویر بکشیم تا این آثار به عنوان میراثی ماندگار باقی بمانند.
همچنین با استفاده از دستگاههای موسیقی که جریان امام حسین (ع) و یارانش را زنده نگاه میدارند، آثار موسیقیایی، رمانها و سایر رشتههای هنری را در سطوح ملی و استانی تولید خواهیم کرد تا نام شهیدان همواره در اوراق تاریخ و ذهن نسلها جاودان بماند.
رنجبر درباره سرنوشت فرهنگ و هنر در این منطقه، اظهار نظر کرد: گذار از مرزهای صرفاً سرگرمی به سمت «وظیفه اجتماعی و ملی» است. هنر در این چشمانداز، قرار است به ابزاری قدرتمند برای مهندسی فرهنگی تبدیل شود که با پیوند دادن سنتهای اصیل مانند تعزیه با ادبیات و موسیقی مدرن، نقش «حافظ و روایتگر» حماسههای ملی را ایفا کند و تضمینکننده ماندگاری ارزشها و ایثارگریها در تاریخ نسلهای آینده باشد.
لامرد در متن یک جنایت جنگی قرار داشت
در ادامه نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح ابعاد حادثه، گفت: با گذشت چند ماه از این فاجعه، مستندهای متعددی درباره این حادثه تولید شده است اما هنوز بسیاری از ابعاد آن برای افکار عمومی کشور ناشناخته مانده است.
موسی موسوی،ابراز کرد: همه شهدا نزد ملت ایران عزیز و گرانقدر هستند، اما نوع حادثهای که در لامرد رخ داد با بسیاری از حوادث دیگر تفاوت داشت؛ در این شهرستان مناطق مسکونی بهطور مستقیم هدف قرار گرفتند و ابعاد این جنایت جنگی بسیار گسترده بود.
نماینده لامرد و مهر خاطرنشان کرد: در جریان این حادثه؛ خبرنگاران و رسانههای مختلف داخلی و خارجی از جمله برخی رسانههای معتبر بینالمللی از منطقه بازدید کردند و از نزدیک در جریان ابعاد این جنایت قرار گرفتند.
موسوی عنوان کرد: براساس گزارشهای منتشر شده چندین موشک به سمت شهرستان لامرد شلیک شد که بخش عمدهای از آنها در مناطق مسکونی فرود آمد و خسارتهای سنگینی وارد کرد. همچنین یکی از موشکها به سمت مجموعه ورزشی منطقه اصابت کرد که نشاندهنده هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیر نظامی است.
وی تأکید کرد: مردم لامرد در آن روزها به معنای واقعی درگیر شرایط جنگی بودند و آثار این حادثه همچنان در زندگی مردم و خانوادههای داغدار باقی مانده است.
مظلومیت شهدای لامرد باید برای افکار عمومی تبیین شود
رئیس خانه مطبوعات استان فارس نیز در این نشست با اشاره به نقش رسانهها در ثبت و روایت حوادث تاریخی گفت: رسانهها یکی از ارکان اصلی نظام اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در جامعه هستند اما متأسفانه در بسیاری از مواقع از ظرفیتهای آنان بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد.
سید غیاثالدین ملکحسینی اظهار کرد: در روزهای وقوع حادثه، به دلیل محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت، امکان حضور بسیاری از خبرنگاران و مستندسازان در منطقه فراهم نشد و همین مسأله موجب شد بخشی از واقعیتهای حادثه بهطور کامل ثبت و مستندسازی نشود.
ملکحسینی افزود: مردم لامرد علاوه بر خسارتهای جانی، با آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شدند و شهادت بیش از 20نفر از شهروندان این شهرستان؛ زخمی عمیق بر پیکره منطقه بر جای گذاشت.
رئیس خانه مطبوعات فارس تصریح کرد: افکار عمومی کشور باید از ابعاد مظلومیت مردم لامرد آگاه شوند و رسانهها در این زمینه رسالتی مهم برعهده دارند؛ هر چند حوادث دیگر مناطق کشور نیز قابل توجه بودهاند اما نباید اجازه داد حادثه لامرد در سایر رویدادها کمتر دیده شود.
وی پیشنهاد داد: برگزاری برنامههای مشترک رسانهای میان استانهای فارس و هرمزگان تولید مستندهای مشترک، انتشار ویژهنامهها و برگزاری نشستهای تخصصی میتواند در معرفی هر چه بهتر ابعاد این حادثه موثر باشد.
ملکحسینی خاطرنشان کرد: هنوز حق شهدای لامرد آنگونه که شایسته است ادا نشده و مطالبهگری مردم منطقه برای توجه بیشتر به این حادثه، مطالبهای به حق و قابل دفاع است؛ حفظ یاد و نام شهدا و روایت درست این فاجعه تاریخی، وظیفهای ملی و فرهنگی است که باید با همکاری دستگاههای اجرایی، هنرمندان، رسانهها و نهادهای فرهنگی دنبال شود.