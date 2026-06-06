به گزارش ایلنا، در این نشست، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز با اشاره به روند طراحی و پیاده‌سازی این سامانه اظهار کرد: مراحل فنی سامانه اجاره‌داری به‌طور کامل انجام شده و زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی آن فراهم است.

حجت رئیسی با بیان اینکه آموزش‌های مورد نیاز نیز به واحدهای مرتبط ارائه شده است، افزود: سازمان فاوا آمادگی لازم برای بهره‌برداری از سامانه را دارد و پس از اعلام زمان شروع، فرآیندهای مرتبط با مراکز اجاره‌ای از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز با تأکید بر لزوم همکاری واحدهای مرتبط در اجرای این طرح ادامه داد: هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری برای استفاده از سامانه ضروری است و واحدها می‌توانند نیازها و موارد احتمالی خود را به سازمان فاوا اعلام کنند.

به گفته وی، با پیگیری اداره بازاریابی و فروش، ابلاغ رسمی از سوی معاونت مالی شهرداری برای اعلام تاریخ آغاز به کار سامانه به تمامی دوایر ارسال خواهد شد.

رئیسی همچنین از ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان استفاده از سامانه به شهردار شیراز خبر داد و گفت: راهنمای استفاده از نرم‌افزار نیز برای حوزه‌های مختلف ارسال می‌شود تا فرآیند استفاده از سامانه برای کاربران تسهیل شود.

راه‌اندازی این سامانه در راستای توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری و ساماندهی فرآیندهای مرتبط با مراکز اجاره‌ای انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن، روند مدیریت، ثبت و پیگیری امور مربوط به این مراکز با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

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