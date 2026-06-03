به گزارش ایلنا عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این نشست با اشاره به نقش راهبردی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: تحقق منویات مقام معظم رهبری در شعار سال و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند همفکری، تعامل و هم‌افزایی تمامی مجموعه‌های فعال در حوزه تولید و صنعت است.

اجرای ۸۰ شاخص عملیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

برنهاد با تشریح برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در سال جاری گفت: این شرکت در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تکالیف ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه‌های خود را در دو محور اصلی توسعه و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و حمایت از صنایع مستقر دنبال می‌کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۸۰ شاخص و برنامه عملیاتی با محوریت تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اجرایی خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌ها؛ مهم‌ترین نیاز امروز شهرک‌های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها را مهم‌ترین اقدام برای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: استان فارس با دارا بودن ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی، رتبه دوم کشور را از این حیث در اختیار دارد و توسعه این گستره صنعتی نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین تأمین اعتبارات لازم است.

وی خاطرنشان کرد: امروز تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی از اصلی‌ترین مطالبات بخش تولید محسوب می‌شود و تحقق آن مستلزم همت جمعی دستگاه‌های اجرایی و حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تخصیص منابع و اعتبارات عمرانی است.

بهره‌برداری از ۱۸۵ واحد صنعتی جدید در سال گذشته

برنهاد با اشاره به عملکرد سال گذشته شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: با وجود شرایط خاص کشور نظیر جنگ های تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان دشمن آمریکایی -صهیونی علیه میهن عزیزمان ، در سال گذشته ۱۸۵ واحد صنعتی جدید با اشتغال ۱۳۰۰ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره‌برداری رسید و ۹۵ سرمایه‌گذار جدید نیز جذب شدند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس منعقد شده و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند که از این تعداد، ۳۳۰ واحد در مراحل پایانی نصب ماشین‌آلات و راه‌اندازی و ۸۲۰ واحد نیز در مرحله تکمیل سالن‌های تولید و ساختمان‌های جانبی هستند که با حمایت و پشتیبانی لازم، بخش قابل توجهی از این واحدها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ بزرگ‌ترین قطب صنعتی استان نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها

برنهاد با اشاره به میزبانی این نشست در شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور و دارنده بیشترین تعداد قرارداد سرمایه‌گذاری در میان شهرک‌های صنعتی ایران، نقش مهمی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد.

وی افزود: تاکنون ۴ هزار و ۷۸۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در این شهرک منعقد شده و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی بهره‌بردار در آن فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان با اشاره به برخی نیازهای زیرساختی این مجموعه صنعتی گفت: اگرچه اقدامات مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام شده است، اما موضوع راه‌های دسترسی، تعریض جاده موجود و احداث مسیرهای جایگزین علی‌رغم پیگیری‌ها و وعده‌های داده شده، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و صنعتگران مستقر در بزرگ‌ترین قطب صنعت و اشتغال استان همچنان با مشکلات تردد، به‌ویژه در ساعات پرترافیک روز، مواجه هستند.

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