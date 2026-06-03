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مدیر کل صمت فارس خبرداد؛

عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تن پلی‌اتیلن/ پرونده تخلف ۷۲۱ میلیارد ریالی به تعزیرات رفت

عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تن پلی‌اتیلن/ پرونده تخلف ۷۲۱ میلیارد ریالی به تعزیرات رفت
کد خبر : 1793731
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مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از تشدید نظارت‌های تخصصی و کالایی بر زنجیره تأمین صنایع شیمیایی و پتروشیمی خبر داد و گفت: دو واحد تولیدی متخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه مواد اولیه پلی‌اتیلن شناسایی و به ارزش ۷۲۱ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب افزود: در راستای هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و کنترل دقیق جریان خرید و توزیع مواد اولیه در خطوط تولید، مشخص شد دو واحد صنعتی، اقدام به توزیع خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن کرده‌اند که بلافاصله گزارش تخلف آن‌ها برای صدور رأی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با تأکید بر اینکه عوامل اخلال در نظام توزیع اجازه برهم زدن تعادل بازار را نخواهند یافت، اظهار داشت: در شرایط حساس اقتصادی، برخورد قاطع با پدیده عرضه خارج از شبکه و احتکار، اولویت اصلی مدیریت بازار است و نظارت‌های میدانی هم‌اکنون به‌صورت کالا‑به‑کالا و تخصصی دنبال می‌شود.

مجرب اضافه کرد: سامانه ۱۲۴ به‌طور شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و تمامی موارد اعلامی در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی در پایان از همراهی اکثر واحدهای تولیدی و صنوف استان قدردانی کرد و گفت: هوشمندسازی شبکه‌های توزیع، هرگونه انحراف در تأمین کالاهای ضروری را فوری آشکار می‌سازد و جای هیچ سوءاستفادی باقی نمی‌گذارد.

 

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