معاون شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
پرداخت ۴۶۴ میلیارد ریال پاداش به مشترکان خوش مصرف فارس
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: سال گذشته به مشترکان صنعتی، اداری، تجاری، کشاورزی و مولدهای خود تأمین که بیشترین همکاری را در برنامههای پاسخگویی بار تابستان داشتند، بیش از ۴۶۴ میلیارد ریال پاداش پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، فرشید رستمی، ضمن قدردانی از همکاری کلیه مشترکان در عبور از تابستان سال گذشته افزود: در محدوده کاری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، بیش از ۶۷۵۹ مشترک صنعتی وجود دارد که این گروه از مشترکان حدود ۸ درصد برق مصرفی استان را به خود اختصاص میدهند.
وی ادامه داد: سال قبل ۴۶۰۳ مشترک صنعتی با این شرکت همکاری و تعامل داشتند که نتیجه این همکاری، مدیریت پیک به میزان ۴۰ مگاوات و پرداخت بیش از ۵۶ میلیارد ریال پاداش به این گروه از مشترکان را به دنبال داشت.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس همچنین در خصوص همکاری مشترکان مولدهای خود تأمین اظهار داشت: در این بخش، ۴۹ مشترک با این شرکت در طرحهای تابستان همکاری کردند که نتیجه این همکاری، در مجموع ۴۶ مگاوات مدیریت بار و پاداش ۶۹ میلیارد ریالی را به دنبال داشت.
رستمی در ادامه سخنان خود به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این شرکت در حال حاضر ۳۱٬۰۶۱ مشترک برق دارد که ۳۴ درصد سهم مصرف انرژی استان را به خود اختصاص میدهند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ضمن ابراز رضایت از همراهی کشاورزان با طرحهای تشویقی همکاری در برنامههای مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان برق کشاورزی فارس، در طرحهای کاهش مصرف برق تابستان ۱۴۰۴، کاهش ۳۳۳ مگاوات و پرداخت ۳۳۶ میلیارد ریال پاداش را به همراه داشت.
این مقام مسئول در ادامه از همکاری ادارات دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان در مصرف بهینه برق قدردانی کرد و یادآور شد: تابستان سال گذشته با فعالیتهایی که در حوزه مشترکان اداری انجام گرفت، بیش از ۸ مگاوات مدیریت بار در بخش اداری حاصل و بیش از ۹۵۳ میلیون ریال پاداش به ۱۲۷ اداره همکار در طرح کاهش پیک بار تابستان پرداخت شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نقش مهم مشترکان تجاری در پایداری حفظ شبکه برق و مدیریت مصرف و کمک به عبور از پیک تابستان مؤثر دانست و یادآور شد: سال قبل ۶۷۶ تفاهمنامه با این مشترکان منعقد شد که با امضای تفاهمنامههای یادشده و بهکارگیری روشهای مدیریت مصرف، ۳۵ مگاوات مدیریت بار انجام شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷۱ مشترک تجاری در سطح استان فارس در طرحهای مدیریت مصرف برق همکاری لازم داشتند، تصریح کرد: این تعداد مشترک مشمول دریافت بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش شدند.
رستمی در خاتمه لازمه عبور موفق از پیک بار ۱۴۰۵، کاهش ناترازی انرژی و حفظ پایداری شبکه را همکاری آگاهانه و مسئولانه کلیه مشترکان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این امر مهم با مشارکت گسترده و همراهی مستمر مشترکان تحقق یابد.