به گزارش ایلنا، آرش فرج‌زاده امروز دوم اردیبهشت در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح پروژه های اردیبهشت ماه شهرداری شیراز اظهار کرد: بر اساس وعده‌ای که به شهروندان داده شد، مجموعه‌ای از پروژه‌ها در بازه زمانی مشخص جمع‌بندی و برای بهره‌برداری آماده شده است.

وی با اشاره به ابعاد این برنامه افزود: در اردیبهشت‌ماه، حدود ۴۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۸ مرحله افتتاح خواهد شد که این پروژه‌ها ترکیبی از طرح‌های خرد و کلان شهری را شامل می‌شود.

فرج زاده با تأکید بر تنوع پروژه‌ها گفت: پروژه‌های اردیبهشت صرفاً محدود به طرح‌های بزرگ نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن‌ها به پروژه‌های محله‌محور و محرومیت‌زدایی اختصاص دارد؛ از جمله آسفالت معابر، بهسازی زیرساخت‌ها، جدول‌گذاری، لوله‌گذاری و ارتقای کیفیت محیط زندگی در محلات مختلف.

وی افزود: در این دوره، بیش از پنج منطقه شهری پروژه‌های محرومیت‌زدایی خود را به مرحله بهره‌برداری می‌رسانند و به‌تدریج سایر مناطق نیز وارد فاز افتتاح خواهند شد.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به پروژه‌های خدماتی تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی شهری، سه ایستگاه جدید آتش‌نشانی در اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به حوادث خواهد داشت.

وی ادامه داد: در کنار آن، پروژه‌های متعددی در حوزه خدمات شهری، زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زیست شهری در نقاط مختلف شهر اجرا شده که در این ایام به شهروندان تقدیم می‌شود.

فرج‌زاده با اشاره به رویکرد اجتماعی پروژه‌ها گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تقویت نشاط اجتماعی، احداث مجموعه‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفته و در این دوره، پنج مجموعه ورزشی در مناطق مختلف شهر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این مجموعه‌ها با کاربری‌های متنوع برای آقایان و بانوان طراحی شده‌اند و امکان استفاده برای رشته‌های مختلف ورزشی از جمله ورزش‌های سالنی و رزمی را فراهم می‌کنند.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به مصوبه شورای شهر در حوزه مسجد‌محوری گفت: در قالب این برنامه، بهسازی مساجد بزرگ و قدیمی شهر در دستور کار قرار گرفت و در این مرحله، ۲۱ مسجد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش کارکرد اجتماعی مساجد و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور بیشتر شهروندان در این فضاها انجام شده است.

فرج‌زاده در ادامه به برخی پروژه‌های شاخص اشاره کرد و گفت: در کنار پروژه‌های محله‌ای، چندین پروژه کلان شهری نیز در اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به تقاطع‌ها، زیرگذرها، بهسازی میادین شهری، توسعه فضاهای عمومی و پروژه‌های فرهنگی اشاره کرد.

وی افزود: تکمیل بخش‌های جدیدی از موزه بلدیه، توسعه فضاهای شهری، احداث زیرگذرها و پروژه‌های بزرگ عمرانی از جمله طرح‌هایی است که در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.

قائم‌مقام شهردار شیراز تأکید کرد: حجم پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای اردیبهشت‌ماه در مقایسه با میانگین سال‌های گذشته، چندین برابر افزایش یافته و در صورت فراهم بودن شرایط، این پروژه‌ها طبق برنامه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه متوازن شهری و ایجاد رضایتمندی عمومی است و امیدواریم اردیبهشت امسال به یکی از نقاط عطف در عملکرد شهرداری شیراز تبدیل شود.

شهرداری‌ها بر اساس بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله حرکت می‌کنند

قائم مقام شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شهرداری‌ها عموماً بر اساس بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله حرکت می‌کنند و در برخی کلان‌شهرها نیز چشم‌اندازهای بلندمدت تعریف می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری، گرفتار شدن در روزمرگی است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بسیاری از شهرها را درگیر کرده است.

فرج‌زاده با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت در شهرداری افزود: در حدود ۳۰ سال گذشته و از دوره‌های ابتدایی شکل‌گیری شوراها، همواره این نگرانی وجود داشته که شهرداری‌ها به جای حرکت در مسیر توسعه، درگیر امور روزمره شوند. به همین دلیل، از سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفتیم با ورود جدی به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، این چرخه را متوقف کنیم و مسیر جدیدی را در پیش بگیریم.

برنامه‌ریزی راهبردی؛ نقطه آغاز تحول

قائم‌مقام شهردار شیراز ادامه داد: در این چارچوب، مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان و اثرگذار تعریف شد که برای مردم ملموس باشد و بتواند در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه فرهنگی و بهبود شرایط شهری نقش‌آفرینی کند. این پروژه‌ها در قالب برنامه‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش‌بینی و اجرایی شدند.

فرج زاده گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹ پروژه شاخص به همراه مجموعه‌ای از پروژه‌های دیگر تعریف شد که در قالب یک بسته بزرگ عملیاتی، هم آغاز و هم بخش قابل توجهی از آن‌ها به پایان رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ با کسب تجربه بیشتر، دامنه این برنامه‌ها گسترش یافت و صدها پروژه در قالب یک برنامه جامع در دستور کار قرار گرفت. در این مسیر، جلسات منظم و مستمری با حضور شهردار، مدیران و کارشناسان برگزار شد و پروژه‌ها به‌صورت دقیق و موردی بررسی شدند. این شیوه مدیریت، باعث شد هماهنگی میان برنامه، بودجه و چشم‌انداز شهری به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

همه‌جانبه‌نگری و توزیع عادلانه پروژه‌ها

فرج‌زاده با اشاره به ویژگی‌های برنامه‌های شهرداری گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، «همه‌جانبه‌نگری» است؛ به این معنا که پروژه‌ها تمامی حوزه‌های شهری را در بر می‌گیرند و محدود به یک بخش خاص نیستند. از پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی گرفته تا طرح‌های عمرانی، خدمات شهری و اقتصادی، همگی در این بسته دیده شده‌اند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، توزیع عادلانه جغرافیایی پروژه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. پروژه‌ها در تمامی مناطق شهر، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، تعریف شده‌اند تا همه شهروندان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند. از پروژه‌های کوچک محله‌ای که ظاهر یک منطقه را تغییر می‌دهد تا پروژه‌های کلان شهری، همگی در این برنامه دیده شده‌اند.

قائم‌مقام شهردار شیراز با تأکید بر رویکرد محرومیت‌زدایی افزود: بخشی از پروژه‌ها با تمرکز بر محلات کمتر برخوردار، مسجد‌محوری و ارتقای خدمات اجتماعی طراحی شده‌اند که توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نیازهای شهروندان را پاسخ دهند.

توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل شهری

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل، شیراز یکی از معدود کلان‌شهرهایی است که چهار خط مترو به‌صورت همزمان در آن در حال اجراست. خط یک تکمیل شده، خط دو به مراحل پایانی رسیده و خطوط دیگر نیز در حال پیشرفت هستند. علاوه بر این، پروژه‌های متعددی در حوزه بزرگراه‌سازی، تقاطع‌ها و پارکینگ‌های طبقاتی در نقاط مختلف شهر در دست اجرا قرار دارد.

فرج‌زاده افزود: در حوزه تاب‌آوری شهری نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. با توجه به تغییر الگوهای بارندگی و افزایش بارش‌های ناگهانی، پروژه‌های متعددی برای مدیریت آب‌های سطحی و جلوگیری از بروز بحران اجرا شده و خوشبختانه با وجود بارندگی‌های قابل توجه، شهر با مشکل خاصی مواجه نشده است.

وی ادامه داد: در حوزه ایمنی نیز ظرفیت آتش‌نشانی شهر حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و تجهیزات جدیدی به این مجموعه اضافه شده که نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به حوادث داشته است.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها گفت: در این دوره، ۷۴ جهش عمرانی در شهر انجام شده که نشان‌دهنده سرعت بالای اجرای پروژه‌هاست. بر همین اساس، ۳۰۰ پروژه عمرانی در یک بازه زمانی مشخص تعریف شد که بخش عمده‌ای از آن‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

چالش‌های اقتصادی و چشم‌انداز آینده

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور و برخی تحولات اخیر، باعث کاهش مراجعات مردمی به شهرداری و افت صدور پروانه‌های ساختمانی شده است. با این حال، شهرداری با برنامه‌ریزی دقیق توانسته تعهدات مالی خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری را بدون تأخیر انجام دهد.

قائم‌مقام شهردار شیراز خاطرنشان کرد: تدوین برنامه راهبردی جدید در دستور کار قرار دارد و سال جاری به‌عنوان سال تمرکز بر حل معضل ترافیک تعریف شده است. بدون شک حل مشکلات شهری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان است، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی در شیراز برداریم.

