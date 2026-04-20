ساماندهی محدوده دروازه قرآن با دیوارهچینی و ایمنسازی بدنه رودخانه
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی تیرگان نیکان دیاکو، با تشریح فعالیتهای این مجموعه در کلانشهر شیراز از اجرای چند پروژه مهم شهری خبر داد و گفت: در حال حاضر این شرکت مسئولیت اجرای چند طرح عمرانی در سطح شهر را بر عهده دارد که یکی از شاخصترین آنها، پروژه سنگفرشسازی محدوده آرامگاه سعدی است.
به گزارش ایلنا، محمدهادی نیکعهد با بیان اینکه این پروژه در فضایی به مساحت حدود۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده است، افزود: عملیات اجرایی این طرح در شرایط خاص و طی بازه زمانی حدود ۴۰ روز انجام شد و کار بهصورت سه شیفت در دستور کار قرار گرفت.
نیکعهد با اشاره به همزمانی اجرای پروژه با برخی شرایط خاص کشور گفت: با وجود همزمانی روند اجرا با حوادث ۱۸ و ۱۹ دی و همچنین شرایط ناشی از جنگ، عملیات از زمان آغاز رسمی در ۱۴ دیماه طبق برنامه پیش رفت و در نهایت تا ۱۵ اسفندماه تحویل داده شد.
وی با اشاره به فراز و نشیبهای اجرای این پروژه اظهار کرد: در طول اجرای طرح، حمایتها و همکاری کامل از لحاظ مالی و اجرایی شهردار شیراز، دکتر اسدی، و همچنین شهردار منطقه سه، دکتر مصلینژاد، نقش مهمی در پیشبرد امور داشت و این مسئولان با حضور مستمر و شبانهروزی در کنار مجموعه اجرایی، همکاری کامل با تیم پروژه داشتند.
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی تیرگان نیکان دیاکو درباره برنامههای آینده این شرکت نیز توضیح داد: در صورت تأیید و اعتماد مجموعه مدیریت شهری، فاز دوم این پروژه از خیابان فهندژسعدی آغاز خواهد شد و تا محدوده بوستان گلطاووسیه ادامه مییابد.
به گفته وی، این فاز از نظر حجم عملیات حدود۵ تا ۸ برابر بزرگتر از فاز نخست خواهد بود و بخشهایی مانند کفسازی، جدولگذاری، پیادهروسازی و نورپردازی را در بر میگیرد.
نیکعهد همچنین از اجرای پروژههای دیگر این شرکت در مناطق مختلف شیراز خبر داد و افزود: علاوه بر منطقه سه، در مناطق چهار و شش نیز طرحهایی در دست اجرا داریم که بخشی از برنامههای عمرانی مجموعه را تشکیل میدهد.
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی تیرگان نیکان دیاکو در ادامه به برخی اقدامات دیگر این مجموعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرح ذخیرهسازی آب در محدوده ابوالکلام در دست اجراست که در قالب آن یک سازه بتنی احداث شده است.
وی همچنین از ساماندهی محدوده دروازه قرآن خبر داد و اظهار کرد: در همان نقطهای که چند سال پیش سیل در شیراز رخ داد، اکنون عملیات دیوارهچینی و ایمنسازی بدنه رودخانه در حال انجام است تا از بروز حوادث مشابه برای شهروندان جلوگیری شود.
نیکعهد افزود: این عملیات همزمان با پروژه سنگفرشسازی بوستان در حال اجراست. پیش از این نیز در این محدوده فعالیتهایی انجام داده بودیم و اکنون ادامه کار در دستور کار قرار دارد.
وی درباره ساماندهی ورودی شهر شیراز نیز توضیح داد: در محدوده ورودی شیراز یک پارکینگ به مساحت حدود ۱۲هزار مترمربع احداث کردهایم که پس از تکمیل عملیات زیرسازی، شهروندان و مهمانان نوروزی میتوانند از آن استفاده کنند.
به گفته نیکعهد، مساحت کل زمین این محدوده حدود ۱۶هزار مترمربع است و هدف از اجرای این طرح، ساماندهی ورودی دروازه قرآن و ایجاد فضای مناسب برای توقف و پارک خودروهاست تا دسترسی شهروندان و مسافران به این محدوده تسهیل شود.