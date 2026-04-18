به گزارش ایلنا، علی‌اکبر رامجردی با اشاره به نگاه هدفمند این مجمع در نیازسنجی حوزه‌ی سلامت و تحقق نیات خیرین افزود: خیرین با مشاوره‌ی کارشناسان مجمع در شیراز و شهرستان‌ها از بسترهای مناسب فعالیت در حوزه‌ی سلامت مطلع می‌شوند و با توجه به کمبودهای موجود، اقداماتی همسو با نیت خود را انتخاب و اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: خیرین در سال گذشته با اهدای ۴۲ ملک، اجرای ۹۲ پروژه‌ی عمرانی، اهدای ۳۷ مورد تجهیزات پزشکی، اهدای ۴ آمبولانس و انجام ۳۰ اقدام حمایتی و پشتیبانی از عرصه‌ی سلامت استان پشتیبانی کرده‌اند.

به گفته‌ مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، در کنار این حمایت‌ها، ۳۰۰۰ بیمار نیازمند نیز از طریق وام قرض‌الحسنه، کمک بلاعوض و معرفی به مراکز درمانی مورد حمایت قرار گرفتند و برای ۱۲ هزار نفر شب از همراهان بیماران امکان اسکان فراهم شد که مجموع این اقدامات بیش از ۸ میلیارد تومان اعتبار داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین با حمایت خیرین و اساتید دانشگاه علوم پزشکی، صندوق حمایت از دانشجویان به ۱۲۲ دانشجو وام قرض‌الحسنه‌ای به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

رامجردی از فعال‌سازی کمیته‌ی تحقیقات و پژوهش مجمع خیرین خبر داد و گفت این کمیته با هدف ورود خیرین به حوزه‌ی پیشگیری از بیماری‌ها و آگاه‌سازی جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی همچنین از ایجاد هماهنگی میان خیریه‌های فعال حوزه‌ی سلامت، از جمله خیریه‌ی سلطانی‌نسب، اوتیسم، امدادگران عاشورا، طب متعالی، بنیاد نمازی، مادر کودک غدیر، حضرت رسول اعظم (ص)، مؤسسه‌ی خیریه‌ی حافظ و سرای سالمندان برای هم‌افزایی در فعالیت‌های خیرخواهانه خبر داد.

رامجردی با اشاره به افتتاح مجتمع اقامتگاهی همراه بیمار سعدی و مجتمع اقامتگاهی ناهید در سال گذشته، تشکیل خیریه‌ی مدرسی برای توسعه‌ی مرکز درمانی در ورودی شیراز و پیشرفت مناسب ساخت بیمارستان حضرت رسول اعظم (ص) را از دیگر اقدامات مهم مجمع برشمرد.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس همچنین برنامه‌های سال جاری را شامل ادامه‌ی حمایت از مراکز حوزه‌ی سلامت، تکمیل پروژه‌های در دست ساخت از جمله بیمارستان حضرت رسول اعظم (ص)، بیمارستان سرطان جنوب، درمانگاه‌های چمران و محرّری و بیمارستان حافظ، تقویت صندوق حمایت از بیماران نیازمند و دانشجویان، توسعه‌ی خدمات اقامتگاهی همراهان بیمار، ساماندهی اسناد اهدایی خیرین برای ماندگاری نیات آنان و حمایت از تکمیل پروژه‌ی سرای سالمندان عنوان کرد.

شایان ذکر است مردم خیر و نیک‌اندیش استان فارس برای مشارکت در فعالیت‌های خیر حوزه‌ی سلامت می‌توانند با کارشناسان مجمع خیرین تأمین سلامت فارس از طریق شماره‌ی ۰۷۱۳۲۳۵۹۲۰۰ تماس حاصل کنند.

