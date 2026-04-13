کمک یک میلیارد تومانی کمیته امداد فارس به ستاد دیه استان

️به گزارش ایلنا، مدیرکل زندان ها خانواده های نیازمند زندانیان را از جمله افراد در معرض تهدید و آسیب های اجتماعی توصیف کرد و گفت: این خانواده ها بیش از سایر اقشار نیازمند حمایت و مساعدت هستند.

اسحاق ابراهیمی با اشاره به غلبه رویکرد مددکاری، حمایتی، توانمند سازی و معاضدتی در فرایندهای زندان بانی اسلام نسبت به سایر ماموریت ها و مسولیت های آن اظهار کرد: ما در سنگر اصلاح و تربیت افتخار می کنیم به عنوان عضوی از شورای قضایی استان، در کنار کمیته امداد؛ در خدمت اقشار نیازمند حمایت، معاضدت و ترمیم کرامت هستیم، این کمکی است که در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت و امنیت آحاد جامعه و حفظ کرامت گروه های هدف، تاثیر مستقیم دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان فارس هم گفت: کمیته امداد آمادگی همکاری مضاعف با زندان ها برای توسعه کمک های مؤثر حمایتی از خانواده های نیازمند زندانیان است.

مرتضی موصلی اظهار داشت: نقش زندان در کاهش آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی و حیثی متوجه خانواده های نیازمند و بی سرپرست زندانیان بسیار تعیین کننده است و کمیته امداد به سطح همکاری هاو فعالیت های مشترک در راستای خدمات حمایتی ادامه می دهد.

گفتنی است کمک یک میلیارد تومانی کمیته امداد فارس برای آزادی زندانیان واجد شرایط برخورداری از کمک های ستاد دیه ،بصورت مشترک با تامین نیمی از این مبلغ توسط مؤسسه خیریه ۱۰۰۱ آرزو به مدیریت مجلس آراء تامین شده است.

این نهاد خیریه در سال گذشته نیز مبلغ ۷.۵میلیارد تومان را از طریق خیرین جمع آوری و برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه استان فارس پرداخت کرد.

