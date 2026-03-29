مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در فارس خبرداد؛
دعوت به همدلی ملی در پویش ایران همدل
مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در فارس گفت: افراد میتوانند با ثبت توانمندیهای خود در سامانه پاکار همدلی به یاری هموطنان بشتابند.
به گزارش ایلنا، حسین پورنورعلی با دعوت از مردم به مشارکت گسترده در پویش «ایران همدل» گفت: هدف این پویش گرهگشایی از مشکلات مردم و سازماندهی کمکهای مردمی بر پایه همیاری، تخصص و خدمترسانی است.
وی با تأکید بر لزوم تقویت روحیه اجتماعی در روزهای خاص و سخت برای برخی از اقشار جامعه اظهار داشت: عهدواره ایران همدل جایی است برای همدلی، کمکرسانی و ارائه هرگونه مهارت یا خدمتی که افراد توان انجام آن را دارند؛ جایی که هر خدمت میتواند دردی از مردم دوا کرده و گرهای بگشاید.
مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان فارس افزود: در سامانه https://pakar.app/l/hamdeli، افراد و مجموعهها میتوانند مهارتها، تواناییها یا خدمات قابل ارائه خود را ثبت کنند تا امکان بهرهمندی دیگران از این ظرفیتها فراهم شود و تبادل تجربهها و کمکهای مردمی، اساس شکلگیری این حرکت است.
وی با اشاره به پیام منتشرشده از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت یاریرسانی اجتماعی در شرایط کنونی، گفت: همچنانکه در این پیام نیز آمده، بحمدالله خصلت همیشگی بیشتر ایرانیان جزء این نبوده و انتظار میرود در این روزهای خاص که بعضا بر بعضی از آحاد ملت سختتر از بقیه میگذرد، این مطلب جلوه بیشتری داشته باشد.
به گفته پورنورعلی، روشهای مشارکت مستقیم و پیوستن به پویش «ایران همدل» از طریق سامانه مربوطه در دسترس عموم قرار دارد و مردم میتوانند با ثبت توانمندیهای خود در این طرح، در حل مشکلات هممیهنان نقشآفرین باشند.
وی همچنین از اصحاب رسانه خواست برای کمک به هموطنان، در اطلاعرسانی و معرفی این پویش نیز نقش رسانهای ایفا کنند چرا که این پویش با هدف تقویت همدلی اجتماعی و ساماندهی کمکهای مردمی با همکاری بنیاد برکت راهاندازی شده است.
به گفته پورنورعلی، مردم میتوانند کمک های خود را از طریق شماره کارت و شبا 6221_0688_888_8838 ، IR620540100220111111111601 و یا کد دستوری *14*IRANE_HAMDEL واریز کنند.