راز عملیات ترکیبی دشمن در فارس برملا شد

به گزارش ایلنا، این متهم که از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی، فعالیت خود را آغاز کرده بود، با رصد شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره کل به دام افتاد.

بر اساس مستندات منتشرشده از سوی اداره کل اطلاعات فارس، این جاسوس که به‌صورت مستقیم با شبکه اینترنشنال در ارتباط بود، اطلاعات حیاتی را در اختیار دشمن قرار می‌داد.

متهم در بازجویی‌های اولیه به صراحت اعتراف کرده است: جاهایی که ماموران بودند، مراکز سپاه و پدافند هوایی را از طریق واتساپ برای شبکه اینترنشنال ارسال می‌کردم تا آن مناطق را هدف قرار بدهند.

این عنصر شبکه اینترنشنال در اعترافات خود از ابعاد دیگر فعالیت‌های ضدامنیتی خود پرده برداشت و فاش کرد که صرفا به جاسوسی و لو دادن موقعیت مراکز نظامی اکتفا نکرده است.

وی افزود: یکی از کارهای دیگر من این بود که به اینترنشنال گفتم سلاح بفرستید تا کف خیابان بیاییم و اغتشاشات را به سمت مسلحانه پیش ببریم.

با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس، این تهدیدات پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، خنثی و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این گزارش تنها بخشی از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای انهدام یک شبکه جاسوسی در استان فارس است که جزئیات کامل آن در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/