به گزارش ایلنا، دکتر محمدجواد خشنود در تشریح این اقدام نظارتی گفت: داروخانه به عنوان یک نهاد سلامت‌محور، ملزم به رعایت دقیق پروتکل‌های ابلاغی است و هرگونه انحراف از این قوانین، مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط است.

وی با بیان اینکه در پی گزارش‌های واصله و بررسی‌های نامحسوس، مشخص شد این داروخانه در غیاب مسوول فنی اقدام به فعالیت داشته است، تصریح کرد: حضور مسوول فنی صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه ضامن صحت تحویل دارو و ارائه مشاوره‌های حیاتی به بیمار است.

خشنود همچنین به موضوع حساس فروش خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از تخلفات جدی این واحد که بدون حضور مسوول فنی انجام می شد، فروش انواع آنتی‌بیوتیک بدون نسخه پزشک بود، همچنین اخذ تعرفه حق فنی در غیاب داروساز، مصداق بارز تخلف مالی و تضییع حقوق مصرف‌کننده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان با بیان اینکه بازرسی‌های سرزده در ایام نوروز و روزهای تعطیل بیش از پیش ادامه دارد، گفت: داروخانه ها صرفا در حضور مسوول فنی واحد شرایط اجازه فعالیت دارند و هر گونه تخطی از این مهم، خلاف قانون بوده و بلافاصله بایستی داروخانه تعطیل گردد.‌

