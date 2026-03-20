فرماندار شیراز تاکید کرد؛
تقویت فرهنگ خدمترسانی در مناسبتهای مذهبی و اجتماعی
فرماندار شهرستان شیراز، با حضور در موکبهای سطح شهر از روند خدمترسانی به شهروندان بازدید و بر حمایت از فعالیتهای مردمی در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی با حضور در جمع خادمان موکبهای سطح شهر، از نزدیک در جریان روند فعالیت و خدماترسانی این موکبها قرار گرفت و از تلاشهای خادمان مردمی قدردانی کرد.
در جریان این بازدید، با هماهنگی انجام شده اقلام مورد نیاز موکبها شامل قند، چای، کیک و لیوان یکبار مصرف میان موکبهای فعال در سطح شهر شیراز توزیع شد تا روند خدمترسانی به شهروندان و عزاداران با سهولت بیشتری انجام شود.
فرماندار شهرستان شیراز در این بازدید ضمن تقدیر از مشارکت مردمی در برپایی موکبها، بر اهمیت حمایت و پشتیبانی از این حرکتهای مردمی و تقویت فرهنگ خدمترسانی در مناسبتهای مذهبی و اجتماعی تأکید کرد.