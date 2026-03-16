قدرت مردمی موثرترین پشتوانه برای نیروهای مسلح و دیپلماسی است

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی اظهار داشت: ستادهای مختلف اقتصادی ، خدماتی و انتظامی برای ارایه خدمات به مردم متناسب با شرایط جنگی تشکیل و بطور شبانه روزی فعالیت دارند؛ نیروهای مسلح ما با صلابت و کوبندگی، مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه هدف قرار دادند که این امر به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در زمینه تحقق اهداف دشمن عمل کرد.

وی با بیان اینکه اهداف آمریکا فراتر از تضاد ایدئولوژیک، حمایت از رژیم صهیونیستی و یا موضوع هسته ای و موشکی است، افزود: ایالات متحده با خوی سلطه‌گری به دنبال تسلط بر منابع انرژی،بی ثباتی در خاورمیانه برای فروش تسلیحات نظامی و کنترل بازارهای مصرفی در منطقه خاورمیانه است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تصریح کرد: ترامپ انتظار نداشت که مردم، دولت و نیروهای دفاعی کشور با چنین صلابت و وحدتی در برابر دشمن ایستادگی کنند منافع آنها را در خلیج فارس مورد هجمه قرار دهد به پایگاهها و زیرساخت های نظامی آنان صدمه بزند و حتی از آنان کشته بگیردو یا مدیریت و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست بگیرد و همین باعث شده که هم اکنون در وسط جنگ با مشکلاتی مواجه شود.

حسنی با تأکید بر نقش حمایت‌های مردمی در سطح کلان کشور گفت: این حمایت‌ها به عنوان قدرت نرم و اقتدار ملی، باعث شده است تا برآوردهای دشمن از واقعیت به کلی فاصله داشته باشد.

وی بیان کرد: هماهنگی میان بدنه دولت، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی نشان‌دهنده همبستگی و انسجامی است که باعث گردیده مقاومت و مقابه با دشمن استمرار یابد.

حسنی همچنین به اقدامات دشمن در سطح استان و کشور اشاره و اظهار کرد: دشمن در مناطقی همچون میناب هرمزگان، لامرد استان فارس، پارک ورودی زیباشهر و حمله به مناطق مسکونی جنوب شهر شیراز به مردم و کودکان بی‌دفاع حمله کرد که این اقدامات باعث انسجام بیشتری بین مردم شد.

حسنی با تقدیر از حمایت های مردمی بیان داشت در ایام جنگ تحمیلی رمضان بیان داشت حتی کسانی که در دیماه برای خواستهای صنفی و معیشتی به خیابان آمدند و اعتراض داشتند برای حفاظت از تمامیت ارضی و دفاع از ایران امروز در کنار دولت و نیروهای مسلح ایستاده‌اند و به حفظ تمامیت ارضی اهمیت می‌دهند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تأکید کرد: امروزه کسانی که با نظام زاویه داشتند ودر فضای انتزاعی و ذهنی حتی از حمله خارجی استقبال میکردند وقتی با واقعیت جنگ مواجه می شوند و با بمباران در کوچه و خیابان مواجه می‌شوند و خانه‌ها را ویران شده می‌بینند و احساس میکنند خود و خانواده و هموطنانشان در معرض نا امنی قرار دارند اهمیت یک دولت قوی را درک می‌کنند.

وی هشدار داد: آمریکا ، اسرائیل و دشمنان ما صرفاً به دنبال تضعیف و نابودی حکومت نیستند، بلکه دنبال جامعه ای شکست خورده در ایران هستند که در آن نه تنها دولت تضعیف و نابود شود بلکه بازسازی آن به راحتی میسر نباشد.

حسنی خاطرنشان کرد: زمانی که شکست اجتماعی ایجاد شود، جامعه وارد بحران فرقه‌ای می‌شود که در آن گروه‌ها برای بقای خود چشم به نابودی یکدیگر دارند و در این شرایط همبستگی آنچنان از بین می رود ‌که تشکیل یک دولت مستقل و متشکل از تمامی گروه‌ها کاری بسیار دشوار است و این همان چیزی است که دشمن در نظر دارد و نمونه اقدامات این چنینی آنان را در برخی کشورها دیدیم که آن کشورهای هدف بعد از سالها هنوز نتوانستند از یک دولت مقتدر ملی با ثبات و پایدار برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه سابقه تمدنی ایران ، غنای فرهنگی ،اعتقادات دینی و همگرایی ملی چنین اجازه ای را به دشمن نمی دهد بر ضرورت هم‌افزایی افراد و گروه‌ها و داشتن سعه صدر در برخورد با اندیشه های مخالف و گسترده کردن دایره طیف های همراه و هماهنگ تأکید کرد و آن را ضامن پایداری انسجام ملی میان افراد و گروه ها و حاکمیت دانست.

معاون استاندار فارس همچنین در تشریح وضعیت اقتصادی و توزیع کالاهای اساسی در استان گفت: در ستاد مدیریت بحران با مدیریت استاندار، کمیته‌های مختلفی تشکیل شده‌که به طور مستمر مَشغول رسیدگی به وظایف محوله متناسب با شرایط جنگ هستندو حوزه معاونت اقتصادی نیز با تشکیل تیم های مختلف نسبت به تامین کالاهای اساسی ونظارت بر بازار اقدام می‌کنند.

