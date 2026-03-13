جانشین فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

دستگیری سر شبکه فروش اینترنت استارلینک در شیراز
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری سرشبکه اصلی توزیع فیلترشکن و فروش غیرمجاز اینترنت استارلینک در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار یوسف ملک زاده اظهار داشت: فردی که با راه‌اندازی شبکه‌ای در چند استان کشور اقدام به فروش اینترنت بدون فیلتر از طریق استارلینک می‌کرد، طی یکسری اقدامات فنی و پلیسی توسط ماموران سازمان اطلاعات انتظامی استان در شیراز شناسایی و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به این که در بازرسی از مخفیگاه متهم ۳۷ ساله دستگاه استارلینگ و تجهیزات مربوطه کشف شد، افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

گفتنی است تجهیزات استارلینک و شبکه سازی از طریق اینترنت، ارتباط گیری با سرویس های خارجی و ارسال اطلاعات و مستندات را تسهیل می کند.

 

