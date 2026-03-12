فرماندار شیراز:
امنیت شهر مرهون تلاش شبانهروزی نیروهای امنیتی است
فرماندار شهرستان شیراز از روند فعالیت نیروهای امنیتی و انتظامی بازدید کرد و از تلاشهای آنان در تأمین امنیت و آرامش شهروندان قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی، با حضور در مبادی ورودی این شهر، به اهمیت حفظ امنیت در مبادی ورودی شهر گفت: ورودیهای شهر از نقاط مهم در مدیریت امنیت و نظم شهری هستند و حضور مستمر نیروهای امنیتی و انتظامی نقش مهمی در ایجاد احساس آرامش برای شهروندان دارد.
وی افزود: تلاش شبانهروزی نیروهای امنیتی، انتظامی و دستگاههای مسئول قابل تقدیر است و این حضور فعال، نشاندهنده عزم جدی برای حفظ امنیت و خدمترسانی به مردم است.
رییس شورای تأمین شهرستان شیراز همچنین بر ادامه هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای ارتقای سطح امنیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان تأکید کرد.