به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی، با حضور در مبادی ورودی این شهر، به اهمیت حفظ امنیت در مبادی ورودی شهر گفت: ورودی‌های شهر از نقاط مهم در مدیریت امنیت و نظم شهری هستند و حضور مستمر نیروهای امنیتی و انتظامی نقش مهمی در ایجاد احساس آرامش برای شهروندان دارد.

وی افزود: تلاش شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، انتظامی و دستگاه‌های مسئول قابل تقدیر است و این حضور فعال، نشان‌دهنده عزم جدی برای حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم است.

رییس شورای تأمین شهرستان شیراز همچنین بر ادامه هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای ارتقای سطح امنیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان تأکید کرد.

انتهای پیام/